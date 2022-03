Ez nagy segítség lehet most a kisvállalkozásoknak: enélkül nehezen lennének sikeresek

Minden hazai vállalkozás számára felbecsülhetetlen értéket jelentenek az olyan, az üzleti döntéseikhez szükséges alapvető információk, mint például a környékükön élők jövedelmi viszonyai, a térség munkaerőpiaci képe, vagy a főbb gazdasági, környezeti jellemzői. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most a hazai kis- és középvállalkozások, azaz a KKV-k működtetését, fejlesztését támogató új online felületet indított KKV-tervező névvel.

A hazai kis- és középvállalkozásokat támogató új online felületet hozott létre a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH honlapjáról elérhető KKV-tervező célja, hogy könnyen átlátható, interaktívan kereshető, területi és országos statisztikai adatokkal segítse a vállalkozókat üzleti döntéseik meghozatalában.

„Manapság egyetlen üzleti vállalkozás sem lehet sikeres az adatok értő feldolgozása nélkül. Az adatalapú üzleti döntések a célcsoportok, a mikrokörnyezet gazdasági-társadalmi statisztikai adatainak ismeretéből indulnak ki, és azok folyamatos nyomon követésével egyszerre mérséklik a működés során fellépő esetleges veszélyeket, és segítenek kijelölni a fejlesztési irányokat is” – emelte ki Freid Mónika, a KSH Tájékoztatási Igazgatóságát irányító elnökhelyettese a fejlesztés kapcsán. Hozzátette, a KKV-tervező kialakításával a hivatal célja az volt, hogy a rendelkezésére álló adatvagyonnal közvetlenül segítse a vállalkozók, a magyar gazdaság fejlődését.

Az új online felületen a KKV-vezetők olyan, a vállalkozásaik indításához, hosszú távú működtetéséhez szükséges alapvető információkhoz juthatnak hozzá, mint például a környezetükben élő jelenlegi és potenciális vásárlóik átlagos jövedelme, vagy éppen fogyasztási szokásaik. Az érdeklődők a KKV-tervező Piaci információk oldalán összesen 9 témakörben, 50 mutató segítségével tájékozódhatnak az elérhető piaci információkról, így az említett jövedelmi és fogyasztási szerkezetre vonatkozó adatokon túl többek között az egyes megyék munkaerőpiacáról, a nyilvántartott álláskeresőkről, a turisztikai kínálatáról és keresletéről is.

Az új online felületről is elérhető Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazással pedig 26 témakör mentén 375 különböző mutató és számtalan szűrési beállítás segítségével is megtekinthetik a kiválasztott adatokat. Mindezek mellett a KKV-tervezőn keresztül egyedi adatkéréssel is fordulhatnak a vállalkozók a KSH felé.

A KKV-szektor kiemelten fontos szegmense a hazai gazdaságnak. A tavalyi év előzetes adatai szerint a Magyarországon működő mintegy 850 000 KKV, több mint 3 millió munkavállalót foglalkoztatva, az értékesítés nettó árbevételének 41,2 százalékát, a nemzetgazdasági beruházások 32,1 százalékát állította elő. Nem mindegy tehát, hogy ezek a vállalkozások milyen pályát futnak be, mekkora gazdasági sikereket képesek elérni

– mutatott rá Freid Mónika. A KSH elnökhelyettese kiemelte: ennek érdekében a KKV-tervező további fejlesztését tervezi a hivatal: a jövőben egyre több területen biztosít majd településszintű adatokat az oldal, így a vállalkozások is egyre részletesebb képet kaphatnak mikrokörnyezetükről.

A KSH adatszolgáltatói és felhasználói között is kiemelt jelentőségű csoportot képviselnek a KKV-k. Információigényeik túlmutatnak az adatok felhasználásán, ezért a KKV-tervező oldalon a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások és összegyűjtött adatok kiegészülnek olyan praktikus információkkal is, amelyek a vállalkozások indításához kapcsolódó adminisztrációs társszerveknél történő ügyintézésben nyújtanak segítséget.