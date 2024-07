Jó hír a magyar vállalkozók számára: ezért már nem kell pótlékot fizetniük

A NAV által biztosított eÁfa rendszer fejlesztésének következő fontos mérföldköve a bevallások önellenőrzésére, javítására, vagy helyesbítésére vonatkozó operáció elérhetővé tétele, amely az előzetes tervekkel összhangban július elejére véglegesedtek és a hónap eleje óta az eÁfa rendszerben önellenőrzési bevallások is beadhatók. Az önellenőrzésre természetesen mind a webes, mind pedig a gépi kapcsolatú ún. M2M eÁfa rendszerben egyaránt van lehetőség.

„Ez egy jelentős előrelépés az eÁfa rendszer életében, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben sokkal több adózó próbálja ki és használja hosszú távon is az eÁfát. Hiszen az önellenőrzés elérhetővé válásával, most már az áfa bevallás valamennyi formája ÁNYK nyomtatvány nélkül is teljeskörűen elkészíthető” – fejtette ki Fábián Dorottya, a Deloitte adóosztályának partnere.

Folyamatos finomhangolások

A fentieken túl apróbb finomhangolások is történtek az eÁfában, ilyen természetű fejlesztéseken folyamatosan dolgozik az adóhivatal. Ezek között szerepel a M2M rendszer XML sémájának módosítása, illetve a webes felület tartalmának frissítése is. A változásokról a NAV egy közleményt is közzétett, amelyben arra is felhívja az adózók figyelmét, hogy az M2M rendszer használói számára további kedvezményeket biztosítanak.

Ennek keretében nem kell önellenőrzési pótlékot fizetniük azoknak az adózóknak, akik az M2M megoldással nyújtják be az önellenőrzést, feltéve, hogy az önellenőrzés benyújtása legkésőbb a bevallás esedékességétől számított tizenöt napon belül megtörténik. Továbbá jó hír a megbízható minősítésű adózók számára, hogy az M2M eÁfa bevallásukat az esedékességétől számított tizenöt napig csak akkor ellenőrizheti a NAV, ha súlyos szabálytalanságok feltételezhetők.

A felmérések alapján a tényleges használat terén az M2M egyelőre még nem elterjedt, ám ezek a kedvezmények némiképp segíthetik a rendszer terjedését, ami valódi hatékonyságnövelést jelenthet a bevalláskészítés terén azon adózók számára, akik komplexebb tranzakciókkal rendelkeznek

– tette hozzá Suda Richárd, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

A jövőben is várhatók még további frissítések az eÁfa kapcsán, hiszen még mindig vannak olyan területek (pl. a csoport áfaalanyok), amelyeket nem kezel a rendszer, ezért érdemes folyamatosan nyomon követni a híreket és aktualitásokat ezzel kapcsolatban, hiszen hamarosan minden adózói kör számára egy hasznos alternatíva lehet a bevalláskészítés során.