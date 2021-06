Így is óriási pénzt lehet szakítani rövid időn belül: ezt vallják a fiatal magyar startupok

Társadalmi hasznosság startupként? címmel tartott kerekasztalbeszélgetést a Microsoft. Az eseményen 4 résztvevő képviselte a szakmát, 3 fiatal hazai startup és a Microsoft partnerfejlesztési igazgatója. Az eseményen többek között szóba került, hogy a társadalmi hasznosság lehet-e profitábilis, mennyire kell felhő-technológiát használni manapság egy induló tech-cégként, illetve mi lesz a sorsa a mesterséges intelligenciának.

Társadalmi hasznosság startupként? címmel tartott kerekasztalbeszélgetést a Microsoft. Az eseményen 4 résztvevő beszélgetett a témáról:

Csaba Zoltán, a roboGaze társalapítója;

Szoldán Péter, a MedInnoScan ügyvezetője;

Wettsetin Albert, a Munch.hu társalapítója;

illetve Szóbó Péter, a Microsoft Magyarroszág Partnerfejlesztési igazgatója.

A kerekasztal beszélgetés három fő téma köré szerveződött, a résztvevő felek ezek mentén fejtették ki álláspontjaikat a beszélgetés során.

Hogy egyeztethető össze a társadalmi hasznosság az üzleti szemponttal?

"Nem feltétlenül van hosszú távon ellentét a két irányzat között" – mondta el Szoldán Péter, a MedInnoScan ügyvezetője. A távbőrgyógyászati startup vezetője szerint, bár eleinte magasak lehetnek a befektetett összegek, de jó publicitással ebből később erős anyagi ellentételezést lehet szerezni.

Wettstein Albert szerint három pillérre kell építeni egy 21. századi startupot: üzleti fenntarthatóság, gazdaságilag és társadalmilag is. Anyagilag is megtérül a befektetett plusz munka, amit a társadalmi hasznosságba beleölnek a cégek.

Megértik-e ezt a célt a befektetők a profit-orientáltság mellett?

Gyakran akik elsősorban profit-orientáltság miatt fektetnek egy cégbe, és ez a befektetők nagy része, ők is átlátják, hogy ez megtérül

– vélekedett Szoldán Péter. Wettstein Albert beszélt arról is, hogy egyre több impact-befektető van a piacon. Akik érzik a fenntarthatóság alapvető gondolatát, és nem abba akarnak invesztálni, ha van egy cég, aki a természetet kiszipolyozva bődületes profitot termel, majd ezt később zöldre festi.

Egyre fontosabb, hogy egy cég az alapoktól indulva legyen a profitorientáltság mellett fenntartható is.

Használnak-e felhő-technológiát a partnerek, mi a helyzet a mesterséges intelligenciával?

Szabó Péter, a Microsoft Magyarország partnerfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a nagyvállalatok vezetői szerint a felhő-technológia megkerülhetetlen. Persze sok olyan szereplő is van, akik ezt még nem merik/tudják meglépni. Az igazgató elmondta azt is, hogy a vállalat demokratizálta a felhőszolgáltatást, már nem csak a nagyvállalatok számára érhetőek el ezek a technológiák, hanem akár az induló startupok is tudják használni a mesterséges intelligenciát például.

Fontos tudni azt is, hogy a felhő-technológia most az egyik leggyorsabban növekvő IT-technológia.

Szabó Péter szerint Magyarország le van maradva pár évvel ezen a területen, de azért egyre többen használják már a technológiát. Csaba Zoltán, a roboGaze társalapítója kiemelte, hogy akik nem használják ezeket technológiákat, azok lemaradnak. A vezető beszélt arról is, hogy ők MI-t is fejlesztenek, ezért kritikus, hogy szuperszámítógépeket vegyenek kölcsön, ha ezeket nem tudnánk megtenni felhő alapon, akkor esélyük sem lenne belátható időn belül ilyen technológiákat kiépíteniük.

Csaba Zoltán kitért arra is, hogy már elég érett a technológia arra, hogy ne csak brutális erőforrással lehessen mindezt meghajtani. "Az elkövetkező 5 év arról fog szólni, hogy ki tudja ezeket a technológiákat először és hatékonyan használni" - tette hozzá. Szoldán Péter mindehhez hozzáfűzte, hogy az orvosi technológiai szakmában nagyon durva titkosításnak kell megfelelni. Ez saját szervergépekkel megoldani óriási beruházás lenne, míg felhő-megoldásokkal ez sokkal egyszerűbb és olcsóbb is.

Manapság senki nem vesz szervert, ha céget alapít, egyszerűen nem éri meg, ez már 10-20 éves történet

- tette hozzá. Szoldán Péter kiemelte azt is, hogy a mesterséges intelligencia használata a jövőben a legtöbb cég estében kötelező lesz akkor, ha kellően nagy adatmennyiséggel kell, hogy dolgozzanak.

Wettstein Albert az új technológiával kapcsolatban elmondta, szerinte ez generációs dolog, a mostani fiatal startupok már alapvetően a leginnovatívabb technológiákkal tudnak indulni. És még ha a vállalatnak nem is központi eleme a mesterséges intelligencia, könnyű látni, hogy ezt is bőven fel lehet használni, és vannak is erre törekvéseik.

A kerekasztal beszélgetés végén Szabó Péter, partnerfejlesztési igazgató elmondta, ahhoz, hogy egy startup cég bekerüljön a Microsoft szárnyai alá, a következők kell teljesítenie: