Tombol a bérháború: ennyiért gályáznak a dolgozók a Mekiben, Burger Kingben

A május végén közzétett cégbeszámolókból kiderül, milyen évet zárt 2020-ban a McDonald's és a Burger King éttermeket üzemeltető két cég. Úgy tűnik, hogy a két nagy riválist egyaránt megviselte a járvány, a nettő árbevételben több mint 8 százalékos volt a visszaesés, míg 2018-ról 2019-re 17-21 százalékos növekedést tudtak elérni nettó árbevételükben. A lezárások ellenére, úgy fest, mindkét étterem dinamikusan bővítette csapatát, sok új dolgozót alkalmaztak, az átlagos bér cégen belül viszont nem emelkedett, sőt visszaesést mutat. Vajon melyik étteremláncnál magasabb az átlagos fizetés, hová éri meg elmenni akár diákként, akár teljes állásban? Mutatjuk.

A járványt megelőző két évben a két nagy hazai gyorsétteremlánc bevételei 17-24 százalékos növekedést mutattak és folyamatos volt a munkaerőfelvétel is. A járvány következtében elrendelt korlátozások azonban a McDonald's és a Burger King éttermeit is sújtották. Az elviteles étellel, drive in szolgáltatással, házhozszállítással el tudták érni, hogy ne legyen akkora a deficit - a sajtburger nagyon fogyott a pandémia alatt is -, viszont a bevétel és adózott eredmény 2020-ban így is erőteljes csökkenést mutat.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának nyilvános adatai szerint a McDonald's hazai éttermeit üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tavalyi évi nettó árbevétele 37,41 milliárd forint volt, míg 2019-ben a 41,04 milliárd forintot is elérte. Ez 8,85 százalékos visszaesés - viszont még mindig nem akkora, mint az adózott eredményben történő zuhanás. Mintegy a 2019-es évi eredmény harmadával kevesebb jutott a járvány évére, 3 milliárd 668 millió 590 ezer forint.

A Burger King éttermeket üzemeltető Fusion Befektetési Zrt. nettó árbevétele 2020-ban nagyjából a fele volt a Mekiének, 18,65 milliárd forint. A 2019-es évhez képest ez 8,6 százalékos visszaesést jelent, hasonlóan a riválishoz. Adózott eredményben viszont nem volt akkora a visszaesés, mint a Meki esetében, mert amíg 2019-ben 1,55 milliárd, addig 2020-ban 1,32 milliárd forinttal zárták az évet.

Járvány ide vagy oda: nyílnak az új éttermek

A Burger King első magyarországi éttermét 1991-ben nyitotta Budapesten, az Oktogonon - ez egyébként 2015-ig a világ második legnagyobb alapterületű Burger Kingje volt. Magyarországon jelenleg összesen 44 étterem található, melyeknek kizárólagos üzemeltetője a Fusion Befektetési Zrt., kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található éttermet. Múlt évben nagy port kavart, hogy a Nyugati téri aluljáróban végleg megszűnt a burgerkirály, viszont 2021-ben három új hely is nyílhat a tervek szerint: Sopronban, Siófokon és Szolnokon.

A McDonald’s legelső étterme 1988-ban nyílt meg Budapest belvárosában és az 50. hazai Meki átadására már 1996-ban sor került, a 100. étterem pedig Győrben, 2009. augusztus 28-án nyílt meg. Viszont jelenleg a Progress Étteremhálózat Kft. 93 éttermet üzemeltet Magyarországon, melyek közül 41 a fővárosban található - a legutólsó Békéscsabán nyitott tavaly év végén.

Mennyi az annyi?

Látva az étteremhálózatok nagyságát nem csoda, ha a McDonald's árbevételben, adózott eredményben, illetve a dolgozók számában is lekörözi a Burger Kinget. Kérdés viszont, hogy mennyit költenek emelett a bérekre, és mennyire jön ki az átlagos bér a cégeknél. Természetesen, amikor átlagról beszélünk, abban benne van az össze alkalmazott a takarítótól kezdve, a könyvelőn át a vezetőségig, tehát nem kizárólag az éttermi dolgozók bérét kell alatta érteni.

2020-ban a Meki 1994 főt foglalkoztatott átlagosan, míg a Burger 1013 főt. A McDonald's így 2019-hez képest létszámban 14,7 százalékos növekedést ért el a létszámban, míg a Burger King 25,8 százalékos bővülést. Az átlagos bruttó havi bér, ami az éves bérköltség és a foglalkoztatottak átlagos számának elosztásából adódik, mindkét lánc esetében csökkenést mutat. A Mekiben bruttó 328 441 forintot, a Burger Kingben 293 493 forintot számoltunk. Előbbi 5, utóbbi 9,4 százalékos visszaesést jelent 2019-hez képest.

Még az előtt, hogy a koronavírusjárvány betört volna Magyarországra, a McDonald’s éttermek üzemeltetője elárulta a Pénzcentrumnak, milyen béremelést terveznek 2020-ban: "az éttermi vezetők 10 százalékkal, a többi éttermi munkavállaló pedig 12 százalékkal több pénzt vihet haza minden hónapban" - válaszolták akkor.

Emellett a tavalyi év végén új, negyedéves bónuszrendszert vezettünk be. Ennek keretében vezetőink az étterem meghatározott eredményei alapján negyedévente extra jutalmat kaphatnak, éttermi munkatársainkat pedig a vállalatnál eltöltött idő alapján is jutalmazzuk

- közölte a cég portálunkkal februárban, majd pedig kifejtették, hogy az emelés után a budapesti McDonald's éttermekben a belépés napjától bruttó 270 680 forint a munkatársak havi juttatása (extra juttatások és műszakpótlék nélkül). Kérdés, hogy ebből mi valósult meg, mivel friss információnk nincsenek a teljes állású kezdőbérről. A korlátozások feloldása és a nyár együttes hatására viszont egyre több diák helyezkedhet el a gyorsétteremláncoknál.

A diákmunkák esetében a FürgeDiák oldalán a fővárosi Mekik általában bruttó 1200 forint/óra bért fizetnek, és 18:00 után pótlék is jár, de egyes helyeken az 1625 forintot is elérheti. Heti 20 órával számolva az alapbér bruttó 96 ezer forint pótlékok nélkül. A MADS diákszövetkezet hirdetése alapján a Burger Kingben a bruttó alapbér 1025 Ft/óra + műszakpótlék + bónusz éttermi dolgozóknak, mindegy, hogy a Blahán, az Astórián, vagy egy nyíregyházi kajáldában dolgozik-e. Ezek alapján nem csak a cégbeszámolókból átszámolt átlagbér, hanem a diákmunka bére is alacsonyabb a Burger Kingben.

Ugyanakkor egy friss kutatás szerint nem minden a bérezés. A pályakezdő fiatalok számára a munkahelyválasztásnál a kellemes munkahelyi légkör számít leginkább, ebben a válaszadók 69 százaléka egyetértett. Ezt követi, a válaszadók közel fele szerint a karrier és az előrelépési lehetőség, valamint a munka és magánélet egyensúlyának fenntartása. Az előző évek trendjeihez képest a kezdő fizetés nagysága (41%) csak a negyedik helyet foglalja el a fontossági sorban: továbbra is számít tehát, de a fiatalok manapság már más, kevésbé az anyagiakhoz köthető szempontokat is komolyan mérlegelnek a munkahelyválasztáskor.