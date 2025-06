Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

1975. június 20-án mutatták be Steven Spielberg híres horrorfilmjét, A cápát, ami ma ünnepli kereken az 50. évfordulóját, és azóta is a leghíresebb filmtörténeti klasszikusok között tartjuk számon. Bár ezek az állatok a valóságban közel sem olyan veszélyes fenevadak, mint ahogy azt Spielberg ábrázolta, tény, ami tény: időnként előfordulnak halálos cápatámadások. Az évforduló apropóján a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a cápákról, mennyire ismered a leghíresebb fajokat. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: 50 éve mutatták be A cápát – mit tudsz a vérszomjas tengeri ragadozókról? 1/10 kérdés Milyen cápafaj tartja rettegésben a szereplőket Steven Spielberg A cápa c. filmjében? nagy pörölycápa tigriscápa macskacápa nagy fehér cápa Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen hosszú volt a Guinness Rekordok Könyve szerint a valaha lemért legnagyobb nagy fehér cápa? 4,8 méter 10,9 méter 8,3 méter 7,1 méter Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik cápafaj nem őshonos az Adriai-tengerben? heringcápa tigriscápa röviduszonyú makócápa nagy fehér cápa Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik cápa nem tagja "a nagy hármasnak", azaz a legtöbb nem provokált cápatámadásért felelős fajoknak? tigriscápa dajkacápa nagy fehér cápa bikacápa Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik cápafaj táplálkozik főként planktonokkal? szürke szirticápa pörölycápa citromcápa cetcápa Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora egy kifejlett cetcápa átlagos testhossza? 17,3 méter 5,6 méter 2,5 méter 9,8 méter Következő kérdés 7/10 kérdés Hány évig élhetnek a világ leghosszabb életű porcos halai, a grönlandi cápák? 50 év 150 év 500 év 1000 év Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik a világ legkisebb, mindössze 17-21 cm testhosszúságú cápája? törpe lámpáscápa csillagos cápa leopárdcápa lazaccápa Következő kérdés 9/10 kérdés Hol történik világszerte a legtöbb cápatámadás? Egyiptom Florida (USA) Thaiföld Dél-afrikai Köztársaság Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor élt a modern cápás horrorfilmek sztárja, a megalodon? 3,6-23 millió éve 3 000-4 000 éve 34-65 millió éve 100 000-1 200 000 éve Eredmények

Címlapkép: Getty Images

