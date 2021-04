Pengeélen táncolnak: a következő napok dönthetik el, melyik vendéglátóhely marad talpon

Pénzcentrum/InfoRádió Link a vágólapra másolva

A hamarosan életbe lépő terasznyitás sem old meg mindent, sok vendéglátóipari vállalkozás ezután dobja majd be a törölközőt – figyelmeztetett a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Kovács László szerint az újranyitás olyan költségekkel jár, amire számos étteremnek, kávézónak már nem maradt tartaléka, de az is kérdéses, hogy a következő hónapokban lesz-e forgalma a vendéglátóhelyeknek.

Kovács László az InfoRádiónak elmondta, örülnek, hogy hosszú idő után végre nyithatnak, de bizonytalannak érzik a helyzetet, mert nem tudják, hogy egy-két hónapon belül nem lesz-e újra szigorítás. Az ipartestület elnöke úgy látja, most derül majd ki, van-e tőke az újranyitáshoz. Fel kell tölteni a raktárakat, embereket kell felvenni, ez utóbbi már csak azért is problémás, mert nem biztos, hogy akad megfelelő munkaerő, hiszen sokan elhagyták a szakmát a bizonytalanság miatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azoknak könnyebb, akik nem zártak be, házhoz szállítással, elvitelre működtek, megtartották a dolgozóik legalább egy részét. Nekik egy hét nagyjából elég ahhoz, hogy felkészüljenek – elemezte a helyzetet Kovács László. Mint mondta, nincs adatuk arra vonatkozóan, hogy a szektorban dolgozók milyen arányban beoltottak, de ők arra biztatnak mindenkit, hogy oltassa be magát, mert különben önmaga, a kollégái és a vendégek egészségét veszélyezteti, meg hát az üzlet működése is múlhat ezen. Kizártnak tarja, hogy egy csapásra nyereségesek legyenek a vállalkozások. Úgy látja, semmi tartalék nincs már a szektorban, pedig minimálisan egy-két hónap finanszírozására elegendő tőkének lennie kellene. A Széchenyi Pihenő Kártyák zsebei közti átjárhatóságot praktikus segítségnek nevezte, hiszen a 2019 végéig feltett összegek felhasználási ideje május végén lejár, ez az intézkedés mobilizálja ezeket a pénzeket. Ám fontosnak tartana egy állami támogatást még akkor is, ha a tízmilliós maximumösszegig felvehető hitel nagy segítséget nyújt. Kovács László úgy látja, pár hónap alatt, az őszre derülhet ki, hogy talpon tud-e maradni egy vállalkozás. Sok múlik azon, hogy mennyire lesznek aktívak a vendégek. EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás a SZÉP kártyáknál: már erre is el lehet költeni az összeget Ez rengeteg dolgozót érinthet: a frissen megjelent rendelet szerint átjárhatóvá válnak a zsebek. Jöhet a roham? Rohamra számít a vendéglátóhelyeken a héten várható terasznyitás után a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesch Tamás szerint azonban az ágazat teljes újraindításához további támogatásokra is szükség van. Úgy véli, a teraszok és kerthelyiségek megnyitásával egy „abszolút eufórikus” állapotnak kell bekövetkeznie valamennyi korosztály számára azzal, hogy végre ki lehet szabadulni. A szövetség abban bízik, hogy 4 millió beoltott után lehetőség lesz majd az éttermek belső tereinek, illetve a szállodák nyitására is, amire május folyamán számítanak. Flesch Tamás úgy véli, a tavalyi év folyamán a szakma tanúbizonyságot adott arról, hogy felkészült a biztonságos nyitást illetően, elég csak a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen kidolgozott Covid-kézikönyvre gondolni, amely minden szükséges előírásra kiterjed.

Címlapkép: Getty Images

