Vajon kiválthatja az e-bringa az autót? Teszten a jövő közlekedési eszköze

Idővel teljesen eltűnnek az autók, helyüket pedig a közösségi közlekedés mellett a bringázás és az egyéb alternatív megoldások veszik át - szól a jóslat. A városi autózás egyik legújabb kihívója az elektromos bringa, ami a biciklinél sokkal kényelmesebb, az autónál pedig sokkal olcsóbb. De tényleg van értelme ilyet venni? Ezt mutatjuk be a cikkünkben.

Az autózás végóráit megannyi próféta megjövendöli mostanában. Hagyományos szóbeszéd, hogy a tömegközlekedés fejlődésével, dugódíjak bevezetésével a városon belüli autózás értelmét veszti, helyette a tömegközlekedés dominál majd. Később megjelentek az autómegosztó platformok, akkor ezekben látták a jövőbelátók az autózás végét. Ma épp az önvezető, elektromos taxik azok, amik majd megszüntetik az autóbirtoklás értelmét. Mi nem kívánuk jósolni, a tény azonban tény: az eladott autók száma és a városi autós közösség folyamatosan nő.

Vannak egészen meredek állítások is: némelyek azt gondolják, hogy a közösségi bringamegosztó rendszerek teszik taccsra az autózást, újabban pedig az elektromos roller lett a sláger. Van azonban még egy ennél is érdekesebb, hazánkban egyelőre elterjedőben levő eszköz, az előző kettő kombinációja, az elektromos bicikli. A Daily Mail újságírója utána is járt, hogy valóban alkalmas-e ez az eszköz az autó kiváltására.

Az ő tesztjének fókuszában a kényelem mellett az ár volt. Arra volt kíváncsi, tud-e spórolni, ha elektromos biciklivel jár dolgozni autó helyett. Igaz, hogy a munkába tartó út során megspórolt egy csomó pénzt a benzinen, és a 10 fontos parkolójegyet sem kellett befizetnie, maga a bérlés 34 fontba, azaz több mint 10 ezer forintba került. Ez így nem tűnik kedvezőnek. Persze meg is lehet vásárolni a bringát, az ő általa tesztelt példány 1350 fontba, azaz körülbelül 450 ezer forintba kerül.

A bicikli elméletben alkalmas nagyjából 45 kilóméteres táv megtételére egy töltéssel. Egy éjszaka alatt feltöltődik, és nem igényel semmilyen speciális töltőt, simán feldugható a konnektorra is. Az elméletet azonban nem támasztotta alá a gyakorlat, a teszt során már a hazaúton lemerült a bringa, így aztán tekerni kellett hazáig.

Pokolian kényelmetlen

A bicikli egyébként legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel tud haladni, így sebességben nem veheti fel a versenyt az autóval. Időben egyébként nem jött ki rosszul emberünk, annyi időbe telt beérnie a munkába, mintha tömegközlekedett volna. Az egyetlen baj viszont az, hogy rettentően macerás volt.

A 20 kilós dög, bár összehajtható, nagyon nehezen cipelhető, a metrón és a vonaton pedig egészen sok helyet foglal. Az összehajthatóság is ráadásul meglehetősen elméleti tényező, a tesztelőnek például hosszú bajlódás után is csak segítséggel sikerült. Azt is hozzátette, hogy amikor lemerült, a tekerés elég izzasztó volt, tekintve a bringának kétszer akkora a súlya, mint egy hagyományos kerékpárnak.

Itthon sem éri meg

Mi is megnéztük, hogy itthon mennyibe kerül egy ilyen bringa. A bérlés itthon is borsos, egy napra 3000-4000 ezer forint alatt nem ússzuk meg, de ez a ritkább, a napi 10 ezer forintos ár inkább reális. Napi használatra így jelenleg csak úgy jöhet szóba, ha megvesszük. A legolcsóbb darabok is 350 ezer forinttól kezdődnek, de nem ritka a milliós ár sem, a félmilliós elektromos bringa pedig meglehetősen átlagos árazásúnak tekinthető. A teszt során a szerző azt is hozzátette, hogy egy ilyen bringát bizony spéci lakattal kell védeni, az pedig szintén 10 ezer forinttól kezdődik.

Hogy mit hoz a jövő - nyilván nem tudjuk. Az elektromos roller alkalmas lehet a gyaloglás vagy a tömegközlekedés kiváltására, és bár az elektromos bringa jelenleg teljesen értelmetlennek tűnik, vélhetően a fenti eszközök versenytársa lehet mégis, ha a hibákat sikerül kijavítani. A városi autózás koporsójába azonban nem ez fogja beleütni az első szeget.