Újfajta autótámogatási program jöhet Magyarországon: Brüsszelből kapunk rá pénzt?

Felkészültek a második hullámra a hazai autókereskedések: kidolgozták a biztonságos protokollt, úgyhogy bíznak benne, hogy nem kell bezárniuk, ha esetleg újabb korlátozások jönnének. Gablini Gábor a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogy nyárra valamelyest helyreállt a piac, az ősz pedig akár még erős is lehet. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke beszámolt róla, hogy akár újabb villanyautó-pályázat is érkezhet, de ez sok mindentől függ.

Zajlik a villanyautó-pályázat eredményeinek kiértékelése, miután júniusban másfél nap alatt kimerült a támogatási keret:

A minisztérium az IFKA-val közösen értékeli a helyzetet, én úgy tudom, hogy bővítették a keretet, hiszen akik megfelelően pályáztak, és jogosultak is a támogatásra, azok száma nagyobb volt, mint amennyi a keretösszegbe belefért volna. Így hozzáigazítják a keretet a lezárás előtt sikeresen pályázók számához. Másfél nap alatt kifogyott a pénz, olyan brutális mennyiségű pályázat érkezett be: a magyarok is tanulnak, tudják, hogy ha van valamilyen támogatási pályázat, arra érdemes minél előbb jelentkezni, mert bármilyen soknak is látszik a többmilliárdos keretösszeg, nagyon hamar elfogy

- fejtette ki a Pénzcentrum megkeresésére Gablini Gábor. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a hatalmas roham miatt rengetegen maradtak le az akár 2,5 milliós támogatásról, ők most abban bízhatnak, hogy a minisztérium - látva a kiemelkedően extrém sikert - még az év vége előtt meghirdet egy újabb csomagot.

Ez persze sok tényezőtől függ, én nem is jelentem ki, hogy ez száz százalékig így lesz. De látható volt ebből a pályázatból, hogy ha jó a célzás, szakmailag megalapozott helyre lő a támogatás, akkor hamar elkapkodják az emberek

- mondta Gablini. Hiszen, ha az a cél, hogy nagy volumenben fogyjanak az elektromos autók Magyarországon, akkor nem azokat a járműveket kell támogatni, amelyek elektromosan el tudnak menni Münchenig meg vissza, hanem azokat, amelyeket kisebb akkupakkal szerelnek, tehát a városi és az agglomerációs közlekedésben lehet őket használni, legalább 200-250 kilométeres hatótávon.

Ha ennek az értékhatárát a támogatással együtt sikerül 9 millió forint körülre letolni (egy kompakt, automataváltós Volkswagen Golf-kategóriás autó kerül nagyjából ennyibe), akkor biztos a siker, ez be is igazolódott. A kormányzat elfogadta a szakmai érveket

- mondta a GÉMOSZ elnöke. Emlékeztetett arra is, hogy most formálódik az úgynevezett Green deal is az EU-ban, amely mellett Magyarország is elkötelezte magát, és amelynek egyik fontos eleme az elektromos autók támogatása. Ennek alapján azt gondolja, hogy ez a támogatási forma egy stabil elemmé válhat, ha nem jön közbe semmi nagyon váratlan. Hiszen a jelenlegi pályázati forma működik, és népszerű is: sok márka, modell van benne, tehát még azt sem lehet mondani, hogy csak bizonyos gyártókra írták volna ki a támogatást - értékelt az elnök.

Akcióözönt hozott



Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, a pályázat kihirdetésekor szinte minden márkaképviselet igyekezett pont a 11 milliós értkhatár alá belőni modelljeit, hogy a maximális, 2,5 millió forintos támogatást le lehessen rájuk hívni. Ennek kapcsán Gablini Gábor elmondta, miért léptek ilyen gyorsan az importőrök:

Azt tudni kell, hogy amikor az előzetes egyeztetések folytak, akkor még 330 forint volt egy euró. Mire kiírták a pályázatot, jóval gyengébb volt a forint. Most a márkaképviseletek kiigazítottak, de a jövőben arra figyelni kell, hogy ha elszabadulna az árfolyam, akkor a támogatási pályázat sávjait is ehhez kell hozzáigazítani.

Erős őszt várnak

Amikor a piaci viszonyokról érdeklődtünk, Gablini Gábor kijelentette:

A nyári szezon úgy alakul, ahogy szokott: az ügyfeleink elmentek nyaralni. Az élet nem állt meg, de tudomásul kell venni, hogy aki tehette, az július második felében, augusztus elején elment nyaralni - a kereskedésekben tipikus nyári forgalom volt. Összességében elmondható, hogy kapaszkodik fölfelé a piac: ha nem is a tavalyi volument, de egy egészséges volument hozhat az idei ősz.

Emlékeztetett, 2019 második felében sok előrehozott vásárlás történt a WLTP-szigorítás miatt, ami drágulást is hozott a piacra. A GÉMOSZ azzal számol, hogy az év egészében az autókereskedelem meghaladhatja akár a tavalyi év 70 százalékát is, "de az hiú ábránd, hogy el tudjuk érni a 2019-es volument."

Gablini hozzátette, hogy akár Brüsszelből is érkezhet segítség, ha elfogadják az általános európai támogatást a korszerű belsőégésű motoros autók vásárlására. Erről intenzív tárgyalások folynak, hiszen az intézkedédés segíti az egész kontinens autóiparát.

Többet nem akarnak bezárni



Sokan érzik, hogy benne van a levegőben az a bizonyos második hullám, ami egyfelől bizonytalanságot okoz, másrészt pedig egyre többen választják az egyéni közlekedést a tömegközlekedés helyett. Éppen ezért gondolja a GÉMOSZ is, hogy az ősz piaci szempontból erős lehet. Az elnököt megkérdeztük arról is, miképpen készülnek az esetleges második hullámra:

A mi szakma megmutatta - már csak a vevőszolgálati oldalról is -, hogy amikor a legszigorúbb korlátozás volt, akkor is működhettek a szervizek, térben és időben is el lehet különíteni az ügyfeleket. Ez hatványozottan igaz a kereskedelmi oldalra, a szalonokra: amik tágasak, és nem is jellemző, hogy tömegek fordulnának elő, hiszen lehet egyeztetett időpontra is érkezni például. Az újautó-kereskedelem a legszigorúbb biztonsági protokollokat betartva akár legnehezebb időszakokban is tud működni

- vélekedett az elnök, aki szerint ha esetleg jönne is szigorítás, tavasszal megmutatták az ügyfeleknek, a döntéshozóknak, hogy képesek ezt a helyzetet biztonsággal kezelni. Bíznak benne, hogy nem kell majd újból bezárni a szalonokat, ha rosszabbodna a vírushelyzet.

Címlapkép: Getty Images