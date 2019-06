Megszereztük a MÁV étkezőkocsik étlapját: 1290 a hamburger, 490 a sör, 200 a kávé

Június közepétől tesztjelleggel újra étkezőkocsis vonatok járják az országot, pontosabban csak a Balatonhoz mennek, de kitudja hová fut ki a dolog. A bejelentés alig néhány napja történt, de akkor a választékról nem sok szó esett, most azonban a Pénzcentrum megszerezte a MÁV étlapját, ami első ránézésre kellemes meglepetés. Elég nagy a sörválaszték, az árak egyáltalán nem magasak, bár az adagokról egyelőre nem sokat tudni. Ellenben például egy eszpresszó 200 forintba kerül, míg egy hamburger menü, amihez nem üdítő, hanem sör jár 1 890-be. De van itt Somlói galuska, pálinka, szendvics, de még zöldborsós csirke is.

Alig néhány napja mi is beszámoltunk arról a hírről, hogy a MÁV hosszú kihagyás utána újra, igaz csak tesztjelleggel, étkezőkocsikat iktat a belföldi vonatközlekedésbe (is). Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója egy interjúban így fogalmazott:

június közepétől a nyár végéig, tesztjelleggel újra közlekednek étkezőkocsik, amelyek a belföldi vonatforgalomból egy ideje hiányoztak. Naponta 16 Balaton expresszen vásárolhatnak streetfood jellegű ételeket és italokat az utasok, lesz csapolt sör és hamburger is.

A hírrel kapcsolatos közleményében a MÁV azt írta, céljuk, hogy az utasok érezhető javulást tapasztaljanak a belföldi forgalomban nyújtott szolgáltatások terén.

Van itt minden

Bár a MÁV saját közleménye nagyon nem merült el a részletekben, csupán annyit írtak, hogy lesz sör és hamburger, ez messze nem minden. Olyannyira nem, hogy a Pénzcentrum megszerezte az új étkezőkocsik teljes kínálatát bemutató MÁV étlapot, ami 2,5 oldalnyi ételt és italt tartalmaz. A választék a következők szerint van csoportosítva:

szendvicsek

saláták

levesek

főételek (itt kap helyet például a hamburger, amit stílusosan START Burgernek neveztek el)

választható szószok

menü ajánlat (hamburger, sült krumpli, csapolt sör)

desszertek

ásványvíz

energiaital

üdítőitalok

sörök (főételek után legnagyobb választék)

borok

párlatok

forró italok

Mindezek alapján az már látszik, hogy a kínálatra minden bizonnyal nem lesz panasz, sőt. De akkor lássuk is, mi mennyibe kerül. (Teljes képernyő eléréséhez kattints a 'Click to view in full screen'-re)

Szendvicseket és salátákat 950 és 1 690 forint között vásárolhatunk a balatoni vonatokon, de aki például enne egy sajtkrémlevest vagy paradicsomlevest annak csupán 350 forintot kell kifizetnie. A főételek is elég változatosak, van például zöldborsós csirke rizzsel, de zöldséges lencseragu is egyaránt 1 390 forintért. A főételek között találjuk meg a START burgert is, amiben 16 dekás húspogácsa bújik meg 1 290 forintért. Viszont a hamburgert menüben is kérhetjük, amiben maga a hamburger, egy 20 dekás sült krumpli, illetve nem ám valamiféle üdítőital, hanem csapolt sör kapott helyet összesen 1 890 forintért. Szósz ez alapján a dokumentum szerint nem jár a menühöz, és arra sem tér ki a dolog, hogy ha mondjuk a gyerek enne egy menüt, akkor neki kérhetjük-e üdítővel azt vagy akkor apának vagy anyának kell azt meginnia.

Desszertek közül is válogathatunk, van Somlói és Epres sajttorta egyaránt 750-ért. Egy félliteres ásványvíz 250, egy energiaital 290, a kóla és a rostos üdítő pedig 390 forintba kerül majd. Ahogy azt korábban írtuk a főételek után a söröknél érhető el a legnagyobb választék, és itt tényleg van is miből választani. Van csapolt sör 390 forintért, nagyüzemi felsőerjesztésű alek 490-ért, craft sör 990-ér, búzasör 690-ért, illetve alkoholmentes és ízesített egyaránt 490-ért.

A sör mellett persze lesznek borok is, igaz csak háromféle, amik mind ugyannyiba, 0,19 literenként 790 forintba fognak kerülni. Aki pedig rövidezni is egy kicsit, az egy feles páleszt beverhet 1 190-ért, Unikumot 1 490-ért, de akár vodkát is 1 190-ért. Egy presszókávé viszont csak 200 forintba fog kerülni, míg egy Cappuccino 300-ba, egy tea pedig szintén ugyanennyibe. Aki pedig nassolna inkább, az vehet magának 950-ért nachost mártogatóssal, csipszet 490-ért, de akár pisztáciát is 750 forintért (a kiszerelések nagyságáról nem ír az étlap).