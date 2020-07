Kormányinfó: most még nyitva vannak a határok, de jöhet a szigorítás

Kormányzati döntéseket ismertet Gulyás Gergely a mai kormányinfón. Többek között beszélt az Airbnb-ről, és a határzárszigorítás lehetőségeiről.

Az oepratív törzs minden lehetséges rendelkezést vizsgál

Gulyás nem tudja megelőlegezni az operatív törzs mai döntését, de az ő személye észrevétele szerint a határok esetleges lezárása a belföldi szabadság megőrzését jelenti, hiszen az új gócpontok általában külföldről behozott esetek.

A fővárossal volt egyeztetés a fejlesztésekről

A fővárosi fejlesztésekről volt egyeztetés, de a legutóbbi, júniusi egyeztetést a főpolgármester lemondta, így ez az egyeztető fórum már nem működik - mondta Gulyás.

A magyar államnak kell visszafizetnie a 4-es metró miatti összegeket

- mondta Gulyás. De egyelőre még nincs döntés az ügyben.

Ha úgy adódik, a miniszterelnük vétózni fogja az EU új alapját

Ez minden kormányfőnek lehetősége, mondta Gulyás. Ha a megállapodás nem felel meg a magyar kormány elvárásainak, akkor Orbán Viktor megvétózhatja azt (az ülésen konszenzussal kell dönteni). Az EU 750 milliárd euró értékben új pénzt hoz létre hitelből, ez az MFF 75%-át teszi ki. Itt szabad felhasználást kell megengedni Gulyás szerint, ez a tagállamok érdeke.

A jogállamisági kritériumok mindenkire vonatkoznak, de Gulyás szerint politikai különvéleményeket nem szabad büntetni jogállamisági kirétirumoknak nevezve - mondta.

Minden környező országban felülvizsgáljuk a szabad határátjárást

- mondta Gulyás Gergely, így ez nem csak Szerbiára vonatkozik, ahol nagyon sok az új fertőzött. Ma este fog ülésezni az operatív törzs, az eredményt Gulyás Gergely nem tudja megelőlegezni.

Az Airbnb is szóba került a kormányzati ülésen

A kerületeknek kell megadni a lehetőséget, hogy szabályozzák az Airbnb-t, a kormány ebben nem dönt - mondta Gulyás. Az önkormányzatoknak teljes szabadsága lenne ebben, akár teljesen is engedhetné, vagy be is tilthatná ezt a szálláshely-szolgáltatás. A jövő héten érkezhet meg az erről szóló törvényjavaslat. Az önkormányzat ezután rendeletben szabályozhatja az Airbnb-t.

Az EU pénzügyi alapjáról is szó volt

A magyar kormány véleménye, hogy nem az eladósodás a jó út - mondta Gulyás. Emiatt a kormány nem tartja szerencsésnek az európai mentőcsomag irányát, de ehhez konszenzus kell, és mivel vannak a költségvetés szempontjából instabil államok, ezért ezt támogatjuk, de nem feltétel nélkül - mondta. Az alapnak igazságosnak kell lennie, politikamentesnek kell lennie (érti az alatt Gulyás, hogy Magyarországot nem érheti hátrányos megkülönböztetés), ezért ilyen jellegű feltételeket a magyar kormány szerint nem lehet a csomaghoz kötni.

Jövő hét hétfőn és kedden határozatban mandátumot kell adnia a tárgyalásokra. Gulyás szerint a forrásokhoz a kelet-közép-európai országoknak is hozzá kell férniük.

A Next Generations nevű alap törlesztése 8 év múlva kezdődik meg, és 30 évig tart. Gulyás szerint sok tagállam megszegte a Lisszaboni szerződést, ezért ennek mi isszuk meg a levét. A Next Generations elnevezés cinikus szerinte, mert valóban a következő generációk fogják ezt visszafizetni.

Nálunk jó a vírushelyzet, de a környéken aggasztóak az adatok

A tegnapi kormányülés is a járványügyi értékelésekkel kezdődött, és azt látjuk, hogy jelentős a környező országokban az aktív fertőzötteknél a növekedés, mind Horvátországban, mind Szlovéniában - ismertette a miniszter. De nőtt Szerbiában, Ausztriában és Szlovákiában is. Bulgáriában, Montenegróban is egyre rosszabb a helyzet.

Magyarországon tehát csökken az aktív esetszám, de ez külföldre nem igaz. Az itthoni új esetek rendre külföldről jönnek be, ezért nem kizárt, hogy némely szigorítást kell elfogadnunk - mondta.

A határok nyitva vannak, de biztonságosabb itthon nyaralni - mondta. Az operatív törzs javaslatára a kormány a szükséges döntéseket akár a következő napokban is meghozza.

