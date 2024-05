Kényszerbontást rendeltek el a Balatonnál: rengeteg építményt érint, odacsapnak a hatóságok

A napokban Vonyarcvashegyen számolják fel az engedély nélküli stégeket a Balatonon.

A napokban Vonyarcvashegyen számolják fel az engedély nélküli stégeket. A Hírbalaton szerint az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség áprilisi közgyűlésén több tóparti település polgármestere is arra buzdította polgármestertársait, hogy segítsék a vízügy munkáját a kiszedett elemek elszállításával a gyorsabb, hatékonyabb munka érdekében.

Mint a lap által közölt fotókból kiderült: az elbontásra ítélt, engedély nélküli stégbejárók körül előfordulnak a veszélyt is jelentő, vízből kilógó fakarók. Van, akol a szakembereknek kerítést, vagy szögesdróttal ellátott kaput is kell bontaniuk ahhoz, hogy hozzáférjenek a faszerkezethez. A meder kezelői bizonyos helyeken kénytelenek cölöpöket, horgászkarókat is eltávolítani.