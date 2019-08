Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.11)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.08.11).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.08.11).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel nyugaton, északnyugaton és északon erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a tájakon átmenetileg néhol egy-egy futó zápor, esetleg gyenge zivatar előfordulhat. Máshol napos, derült időre ébredhetünk. A Dunántúlon sokfelé élénk, helyenként erős lehet az északi-északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Napközben napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb csak az Északi-középhegység térségében alakulhat ki néhol átmenetileg egy-egy kisebb futó zápor, esetleg gyenge zivatar, de nem ez lesz a jellemző. A szél mindenhol veszít erejéből, általában gyenge, mérsékelt lesz, de az esetlegesen kialakuló zivatarok környezetében előfordulhat még egy-egy élénk, erős széllökés. A csúcshőmérséklet 30 és 37 fok között alakul.



Hétfő reggel országszerte napos, derült időre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. Gyenge, mérséklet marad a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap kezdetben néhol északnyugaton és északon, napközben pedig egy-egy helyen az Északi-középhegység térségében alakulhat ki átmenetileg kisebb futó zápor, esetleg gyenge zivatar, melyek környezetében vizes, csúszós útszakaszok előfordulhatnak. Kezdetben a Dunántúlon az élénk, helyenként az erős északi-északnyugati széllökések kissé csökkenhetik a járművek menetstabilitását, csak úgy, mint az esetlegesen kialakuló zivatarok környezetében is, de nem ez lesz a jellemző. Ugyanakkor a napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló zárt járműben! Vezessünk óvatosabban! A meleg hatására tompulhatnak érzékeink, megnőhet a reakcióidő. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap az északi területeket egy hidegfront súrolja, így ezeken a tájakon előfordulhatnak hidegfronti jellegű panaszok, görcsös fejfájás, izom- és hasigörcsök jelentkezhetnek, de nem kell intenzív tünetekre számítani. Ezeken a tájakon egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, melyek környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások és a légúti megbetegedéssel küzdők panaszai. Azonban az ország legnagyobb részén folytatódik a hőség, ezért fáradtságot, kialvatlanságot, koncentrálási problémákat tapsztalhatunk. Fejfájás, migrén is kialakulhat. A szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedőknél és az időseknél vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. Ne töltsünk hosszabb időt fedetlen fejjel a tűző napon, mivel könnyen napszúrást kaphatunk! Emellett erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás is, ezért gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! A meleg időben kiemelten fontos a folyamatos folyadék utánpótlás. Lehetőleg szénsav- és koffeinmentes italokat fogyasszunk.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon