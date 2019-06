Ezeket a kedvezményeket ne hagyd ki, ha nyáron utazol a Balatonra

A nyaralni és kirándulni indulók 2019 nyarán is az utazási igényekhez igazodó járatok közül választhatnak, a Balaton északi és déli partja, illetve a Velencei-tó felé egyaránt. Ugyanakkor érdemes megnézni a nyári főszezon kedvezményeit, melyek között még a dolgozói bérletesek is kapnak utazási kedvezményt a nyári utazásikhoz, a diákok pedig ismét válthatnak Vakáció bérletet.

A MÁV-START a tavaly nyáron már népszerűnek bizonyult kedvezményekből állította össze ajánlatát a nyári szezonra. A kedvezménycsomag öt elemből áll: Vakáció bérlet és a dolgozói bérlet mellé váltható 33 százalékos kedvezményű menetjegy bármilyen belföldi utazáshoz használható; míg kifejezetten a balatoni utazásokra a nyári balatoni vonatok egy részére nyújtott peremidős kedvezmények, a Balaton Card kedvezménykártyába foglalt vasúti kedvezmény és a Balaton-bérlet vehető igénybe.

Vakáció bérlet a diákoknak

A 2015-ben bevezetett Vakáció bérlet a fiataloknak szól. Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára megvásárolható 15, 30, 60 vagy 90 napos kedvezményes bérlet korlátlan utazást biztosít másodosztályon a MÁV-START mellett a GYSEV teljes belföldi hálózatán is. A Vakáció bérlet további előnye, hogy a bérlet mellé gyorsvonati pótjegyet sem kell váltani, viszont fontos tudni, hogy a többi feláras vonat esetén (pl. InterCity, Expressz) a pót- és helyjegyek, helyjegyek megváltása alól nem ad mentességet. A köz- vagy felsőoktatásban részt vevő, érvényes magyar vagy nemzetközi nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók válthatnak Vakáció bérletet (érvényes június 5-től). Ez a bérlet vasúti személypénztárban, jegyértékesítő automatából és interneten (automatás átvétellel) is megváltható. A 60 és 90 napos bérletek akár szeptember 30-ig is érvényesek lehetnek, a 30 napos bérletek váltása esetén a bérlet érvényességének legkésőbbi kezdete augusztus 11., a 15 napos esetén augusztus 25. lehet; az érvényesség kezdetét az utas választhatja meg

A 15 napos bérlet ára 9900 forint, augusztus 25-ig vásárolható meg; a 30 napos 15 900 forintért augusztus 11-ig, a 60 napos 24 900 forintért augusztus 1-jéig, a 90 napos pedig 34 900 forintért július 1-jéig váltható.

33 százalékos kedvezmény a dolgozói bérlet mellé

Szeptember 30-ig 33 százalékos kedvezménnyel utazhatnak a MÁV-START és a GYSEV belföldi hálózatán, akik utazásuk megkezdésekor érvényes dolgozói vasúti bérlettel rendelkeznek. A vasúttársaság nyári akciója lehetőséget ad a naponta vagy rendszeresen ingázóknak arra, hogy nyáron az ország egyéb pontjaira is - legyen az a Balaton, a Velencei-tó, a Mátra vagy más úti cél - kedvezményesen vonatozzanak. A 33 százalékos kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kedvezményes jegy érvénytartamának első napján a vonattal utazó személy rendelkezik érvényes, tetszőleges viszonylatra szóló, saját részre (igazolványszámra) kiállított dolgozói vasúti bérlettel.

Balaton-bérlet

Budapestről a Balatonra korlátlan számú utazást biztosít a 30 napra váltható Balaton-bérlet 14 900 forintért. A Balaton partjára kedvezményes eljutási lehetőséget biztosító bérlet augusztus 15-ig vásárolható meg.

Jegyvásárlási lehetőségek

A menetjegyek, de akár az IC pót- és helyjegyek is megvásárolhatók az egyre több helyen megtalálható jegyértékesítő automatákból. Budapest és a Balaton között a Déliben, a Keletiben, Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Baracskán, Kápolnásnyéken, Velencén, Velencefürdőn, Gárdonyban, Agárdon, Székesfehérváron, Siófokon, Zamárdiban, illetve Balatonfüreden található készpénzes és bankkártyás fizetés megvalósítására is alkalmas jegyértékesítő automata, míg Martonvásáron, Fonyódon, Keszthelyen, valamint Nagykanizsán csak bankkártyát elfogadó automata található. Automatából történő vásárlás esetén a menetjegyek 5 százalékkal olcsóbbak, mint pénztárból vásárolva. Ezenkívül interneten vagy a Vonatinfó alkalmazásból is megvásárolhatja belföldi vasúti menetjegyét, aki szeretné elkerülni a pénztári sorban állást. Az interneten vásárolt menetjegy a jegykiadó kioszkokból vagy automatákból is átvehető 5 százalékos kedvezménnyel. Az okostelefonon, laptopon, mobileszközön bemutatható egyszeri utazásra érvényes e-vonatjegy használatáért 10 százalékos kedvezmény jár a pénztári árhoz képest.

Többek között a Balatonhoz is lehet utazni olyan, a menetrendi keresőben @ jellel jelölt, csúcsidőn kívüli vonattal, amelyre az online vagy Vonatinfó alkalmazásból történő e-vonatjegy vásárlása esetén 20 százalékos kedvezményt biztosít a MÁV-START. További feltétel, hogy legalább 100 kilométeres útra kell megváltani a jegyet.