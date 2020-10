Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 1.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. október 1.

Névnap

Malvin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.51 Ft

USD: 310.04 Ft

CHF: 336.72 Ft

GBP: 400.63 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 32923.53

OTP: 9340 Ft

MOL: 1691 Ft

RICHTER: 6550 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Október 1. csütörtök: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak a nyugati, délnyugati határvidéken lehet kevés napsütés. Több helyen lehet időszakos eső, zápor, északkeleten hullhat a legtöbb csapadék. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, nyugati szél, amely estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Október 2. péntek: Egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de továbbra is sok magasszintű felhő lesz az égen, emellett gomolyfelhők is képződnek. Északkeleten ugyanakkor kisebb körzetekben tartósan felhős maradhat az ég. A csapadékhajlam csökken, csak néhol fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Október 3. szombat: A nap nagyobb részében fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel. A délután második felétől azonban a Dunántúlon erőteljes felhősödés kezdődik, és arrafelé egyre nagyobb területen várható zápor, zivatar, néhol heves zivatar sem kizárt. Főleg a Dunántúlon lesz viharos a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hajnalig csak elvétve lehet nedves útszakaszok, szerda napközben azonban az ország keleti felén sokfelé kell vizes, csúszós útszakaszokra számítani.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás lesz, így fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás lehetnek a jellemző tünetek, de a reakcióidő is megnőhet.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!