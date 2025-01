Késett reggel a MÁV a hó miatt? Jár a kártérítés: ezzel a módszerrel igényelheted vissza a jegyár felét

Reggel sokfelé késtek a vonatok a havazás miatt, ami sok bosszúságot okozhatott az utasoknak. Azt viszont még mindig kevesen tudják, hogy 30 percet meghaladó késés esetén az utasoknak átalány-kártérítés járhat. A Pénzcentrum összeszedte, mit kell tudni erről, és hogyan is lehet igényelni a kártérítést.

Múlt héten jelentette be Lázár János, hogy a vasúttársaság már 20 perc késés esetén meg fogja téríteni a jegyárak felét. Ezt a rendszer június elejétől vezetik majd be, most még a régi szabályok vannak érvényben. Merthogy jelenleg is jár kártérítés vonatkésés esetén, akár már 30 perces csúszás miatt is. Sok utas azonban nem tudja, hogyan élhet ezzel a lehetőséggel. Mutatjuk, milyen szabályok érvényesek jelenleg.

Mikor jár visszatérítés, ha késik a vonat?

Annak ellenére, hogy idén nyáron is rengeteg késést tapasztaltak az utasok, még mindig kevesen lehetnek, akik élnek az átalány-kártérítés lehetőségével. Pedig késés bármikor előfordulhat akár baleset, időjárási körülmény, meghibásodás miatt, vagy más okból, így nem árt tudni, mikor érdemes kártérítési igényt benyújtani.

A MÁV honlapján található tájékoztatás szerint belföldi forgalomban a felár megfizetésével igénybe vett közvetlen vonat késése esetén az utas az alábbi mértékű átalány-visszatérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között.

30 – 119 perc késéssel történő érkezés esetén a menetjegy árának 25%-a;

120 perc vagy annál nagyobb késéssel történő érkezés esetén a menetjegy árának 50%- a.

Nem kérhető kártérítés, ha az Utas nem rendelkezett menetjeggyel vagy helyjeggyel. Ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1000 Ft-ot, azt a vasúttársaság nem fizeti ki. Ugyanazon utas több, egyenként 1000 Ft-ot meg nem haladó kártérítését a vasúttársaság kifizeti, amint összegük meghaladja az 1000 Ft-ot.

Átalány-kártérítésigénylése

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek esetén az állomási pénztáraknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítik a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani. Utóbbi esetében, a kérelmet és az eredeti menetjegye(ke)t be kell nyújtani az Ügyfélszolgálathoz. Az ügyfélszolgálati irodákon túl a beadványt bármely pénztár befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé.

Elektronikus jegy, e-vonatjegyek esetén a kártérítés kifizetése csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a kártérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges. Az igény elektronikus módon is benyújtható, ez történhet elektronikus levélben: eszrevetel@mav-start.hu e-mail címre, vagy a www.mavcsoport.hu honlapon, az erre biztosított felületen On-line is. Ebben az esetben kérik, hogy e-vonatjegyét (PDF) is csatolja az utas az igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét. Amennyiben késési igazolás is került kiállításra utazása során, azt is be kell csatolni. Minden esetben meg kell adni a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje), valamint a postacímet, vagy bankszámlaszámot, melyre a kifizetést igényli. A MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyekre ugyanezen szabályok alkalmazandók.

Belföldi forgalomban a bérlettel vagy bérlet jellegű más jeggyel, igazolvánnyal történő utazás esetén az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára. Belföldi forgalomban a területi érvényességű bérlettel (Országbérlet és Vármegyebérlet) történő utazás esetén az átalánykártérítés alapja a bérlet árának a bérlet érvényességi időszakában az egy napra eső rész fele - tájékoztatnak.

Magyarország24 napijeggyel, a feláras vonaton felhasználható napijegy esetében az átalány-kártérítés alapja a 30 napos területi érvényességű országbérlet árának egy napra eső részének a fele.

Nemzetközi utazás esetén mások a szabályok

Az utas – az utazási jog elvesztése nélkül – átalány-kártérítést kérhet a vasúttársaságtól a vonatnak az utas átszállási állomására vagy célállomására késéssel történő érkezése esetén, amennyiben a menetjegy árát nem térítették vissza. A késés esetén fizetendő legalacsonyabb átalány-kártérítések a következők:

a menetjegy árának 25%-os visszafizetése 60–119 perces késéssel történő érkezés esetén;

a menetjegy árának 50%-os visszafizetése 120 perces, vagy azt meghaladó késéssel történő érkezés esetén.

A menetjegy árára vonatkozó átalány-kártérítés kifizetésének határideje az igény bejelentésétől számított 1 hónap. A kifizetése történhet utalvány formájában is, de az utas kérésére a térítést pénz formájában kell kifizetni. A vasúttársaság a 4 EUR alatti összegű átalány-kártérítést nem fizeti ki, de azt az utas az elévülési időn belül más igényével együtt újra előterjesztheti, és ha a több jogos igény összértéke eléri a 4 EUR-t, az kifizethetővé válik.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a késett vonatra vonatkozó szállítási szerződéshez tartozó menetjegy(ek) ára. Az átalány-kártérítésnél nem vehető figyelembe a vonaton fizetett szervízdíj és a vonaton esetlegesen fizetett pótdíjak összege. A városi közlekedés díját is magában foglaló menetjegy esetén az átalány-kártérítés alapja a díjszabásban meghirdetett ugyanazon kedvezménnyel városi közlekedési díj felszámítása nélkül kiadott menetjegy ára.