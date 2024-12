Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. december 13.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2024. december 13., péntek.

Névnap

Luca, Ottília

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 409.64 Ft

CHF: 438.65 Ft

GBP: 495.75 Ft

USD: 391.6 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 21950 Ft

MOL: 2730 Ft

RICHTER: 10830 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.12.14: Délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten lehet több-kevesebb napsütés a nap első felében. Több helyen várható csapadék: délen eső, havas eső, északon havas eső, hó lesz a jellemző. Helyenként ónos esőre is számítani kell. Éjjel ködfoltok is lehetnek. A délkeleti, majd délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -5 és -1 fok között alakul, fagyzugokban hidegebb is lehet, a csúcsérték 0 és +5 fok között várható.

2024.12.15: Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Helyenként valószínű kisebb vegyes halmazállapotú csapadék. Éjjel ködfoltok képződhetnek. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, több helyütt megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2024.12.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!