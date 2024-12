Ez az igazi kézikonzol-forradalom: nem kell vagyonokat költeni karácsonyra, ezek tarolnak most

Őrületes nyugatjukat élik most a kézi játékkonzolok, amikből talán sosem volt még ennyire minőségi a felhozatal. Néhány éve az egész kategória nagy lendületet kapott, így a kézi számítógépektől, a kézi játékkonzolokon át mostanra szinte minden megtalálható, ami a mozgásban lévő játékosok álma. Persze az árazások között nagy különbségek mutatkozhatnak, nem mindegy, ki, milyen játékokkal szeretne játszani, pláne, hogy milyen aksi idővel. Azért hogy segítsünk, mutatunk 5 nagyligás játékost, ami bármelyik karácsonyfa alatt kiváló ajándék lenne.

A legjobb kézi játékkonzolok már évtizedek óta szereznek örömet kicsiknek, nagyoknak, ha azok úton vannak. Ráadásul az elmúlt néhány évben alapjaiban változott meg a játékélmény, köszönhetően néhány nagyhírű cég brutálisan erős kütyüjének. A techpápák persze folyamatosan vitatkoznak azon, melyik kézikonzol is a legjobb, ám ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni azon az alapon, hogy neki mire van szüksége.

Vannak, akik szerint a Nintendo Switch OLED számít a legjobb kézi játékkonzolnak, főként a lenyűgöző exkluzív játékok kínálata, az élénk OLED-kijelző és a kiváló ár-érték arány miatt. De ha konkrétan hordozható PC-kről beszélünk, akkor a Steam Deck OLED és az Asus ROG Ally is az élvonalban van, és számtalan más eszköz is létezik, amely leginkább a retro rajongók, emuláció kedvelők, vagy akár a felhőalapú streaming hívei számára lehetnek ideális választás.

Mielőtt azonban választanánk egy kézi konzolt, érdemes végiggondolni, milyen játékokat szeretnénk vele játszani. Akár a Steam, az Xbox Game Pass, az Epic Game Store vagy a Nintendo eShop kínálatában találhatók meg kedvenceink, ma már több játék érhető el hordozható konzolokon és PC-ken, mint valaha. Éppen ezért, és mert vészesen közel a karácsony, mutatunk néhány támpontot, hogyan is lehet érdemes kiválasztani a legjobb kézi játékkonzolt akár magunkat meglepve vagy másnak ajándékba szánva.

Nintendo Switch Oled

A Nintendo OLED verziója nem számít kifejezett erőgépnek a kézi PC-khez képest, de amire kell, azt nagyon szépen futtatja. Az NVIDIA Tegra X1 SoC elegendő ahhoz, hogy 1080p-s, 30 fps-es látványt nyújtson dokkolt módban. Hordozható üzemmódban a hardver kevésbé terhelő játékokkal biztosít gördülékeny élményt, köszönhetően a Nintendo játékok hardverre optimalizált könyvtárának. A Nintendo másik nagy előnye, hogy exkluzív játékcímei kiemelkedőek, ilyen téren a felhozatal páratlan: Zelda, Mario, Pokémon és számos más első osztályú cím teszi a Switch OLED-et vonzó választássá. Bár a hordozható PC-k szélesebb választékot kínálnak különféle digitális áruházak révén, a Switch exkluzív címei és hatalmas katalógusa már önmagában is elegendő okot adhat arra, hogy valaki beruházzon ebbe a konzolba.

Ár: jelenleg a Nintendo Swtich Oled átlagára 160 ezer körül mozog, de már 130-140 ezerért be lehet zsebelni.

Steam Deck OLED

Ha igazán mindenre is, játékélmény keresünk, akkor a Steam sajátgyártású kézi PC-je tökéletes választásnak tűnik. A Deck eredeti, 2022-es modellje, a megjelenésekor új mércét állított fel a hordozható gaming PC-k világában, de a Steam Deck OLED még magasabb szintre emeli a kategóriát. A Valve legújabb hordozható rendszere már önálló platformként működik, és a fantasztikus, gyors OLED-vizualitást ötvözi a már jól ismert és kedvelt szoftverrel és hardverrel, miközben néhány további fejlesztést is magába foglal.

Ár/értékben nehéz lenne megverni, és ha már valakinek amúgy is igen terjedelmes a Steam könyvtára, kérdés nem férhet a választáshoz. Viszont vannak azért ellenérvek is, a kézi PC-k úgy eszik az aksit, hogy nagyon. Úgyhogy egy-egy komolyabb játék 2-3 óránál biztosan nem fog tovább tartani. Ráadásul vannak azért játékok, amik nem kompatibilisek a Steam operációs rendszerével, szóval azért csak megfontoltan.

Ár: a hivatalos oldalról vásárolva az új Dec Oled 569 euróért érhető el, ez az 512GB-s, ez mintegy 233 ezer forintnak megfelelő összeg.

ASUS ROG Ally

Az abszolút brutális kézi PC, az ASUS ROG Ally (2023) sokak szerint a legjobb piacon kapható kézi játékkonzol. A belsőség bivalyerős, Windows alapú rendszer, ennek minden előnyével és hátrányával. Akárcsak a Steam Deck, az Asus ROG Ally is egy 7 hüvelykes, beépített vezérlőkkel ellátott hordozható eszköz. Az Ally azonban egy szinttel feljebb lép, hiszen 120 Hz-es, 1080p felbontású kijelzőt és egy újabb AMD Ryzen Z1 Extreme processzort kapott. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy simább grafikát és meglepően magas képfrissítési sebességet nyújtson, különösen az igényesebb játékok esetében.

Úgyhogy, ha valakinek a teljesítmény az első, akkor könnyű a választás, viszont így az árcédula is húzósabb. Illetve, ha valakinek baja van a Windowssal, akkor nem a legjobb választás. És azzal is számolni kell, hogy a bika teljesítménynek a másik oldalon is ára van, nagyon gyorsan merül az aksi. Illetve, ha az irányíthatóságra valaki háklis, annak sem feltétlenül ez a legjobb választás, persze azért prémium kategóriáról beszélünk, szóval egyáltalán nem rossz, de lehetne jobb.

Ár: az ASUS ROG Ally némileg drágább, mint a SteamDeck, 240-250 ezer forintért vásárolható meg. Sőt, már elérhető az ASUS ROG Ally X, ez a 2024-es darab, viszont itt az ár már 380 ezer forint, igaz még erősebb belsővel rendelkezik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ayaneo Flip DS

Ha valaki igazi luxusra vágyik, annak jó választás lehet az Ayaneo Flip DS. Csúcskategóriás kézi PC teljesítmény, hasznos kétképernyős beállítások, kiváló irányítás, és szuper ergonomikus kialakítás. Az Ayaneo jelenleg az egyik legerősebb kézi számítógép, köszönhetően az erőteljes Ryzen 7 APU-nak. Ez a nagyteljesítményű hordozható eszköz azonban számos egyéb prémium szolgáltatást és kétképernyős beállítást kínál, amelyek megkönnyítik a klasszikus 3DS-játékok emulálását.

Így aki a legújabb, legmenőbb játékok mellett a régi old school dolgokat is kedveli, annak kiváló kombó választás. Viszont, aki csak PC játékokkal játszanak, annak nem éri meg a felárat a kütyü, illetve akkor sem, ha valaki egyszerű közeget, egyszerűbb játékélményt keres.

Ár: az alapmodell 700 dollárnál, azaz több mint 270 ezer forintról indul, úgyhogy nem egy olcsóságról van szó.

Anbernic RG35XX Plus

Az RG35XX Plus lehet, hogy a Miyoo Mini Plus másolata, de amit az Anbernic itt megvalósított, az igazán figyelemre méltó. Külsőre hasonlít rá, de kicsit hosszabb, és erősebb belső technológiát használ. Bár egyelőre nem fog versenyre kelni a Retroid Pocket 4 Pro vagy a Steam Deck szintjével, de ha egy Game Boy-stílusú készüléket keresel, akkor azért megbízható teljesítményt nyúlt. Arról nem is beszélve, hogy az eddigi versenyzőkhöz képest igencsak pénztárcabarát.

Ha valaki szereti az old school-t, a régi Game Boy kialakítását autentikus Game Boy-, SNES- és Genesis-játékokkal, akkor elég jó választás lehet. Ahogy akkor is, ha fontos az ár/érték arány, ami itt azért elég ütős, ilyen típusú kütyüket ugyanis az Anbernic cég kínál elsőként 100 dollár alatt. Viszont ha valaki többre vágyik az emulóciónál, illetve fontos neki a teljesítmény (egyes játékok nem futnak teljes sebességgel, mivel a készülék specifikációi a visszafogottabb kategóriába tartoznak), akkor nem ez lesz számára a nyerő.

Ár: a gép eredeti ára 64 dollár, azaz már 25 ezer forintrét beszerezhető, de akciósan rendelve még olcsóbb.

Összegzés

A fent bemutatott 5 kézi játékkonzol mindegyike kitűnő választás lehet a karácsonyfa alá, attól függően, ki mennyit szánna utazásai során játékélményre. Érdemes azonban mérlegelni, otthonra egy PC vagy egy PS, Xbox azért jobb választás, főleg ha a csúcs kézikonzolok árait nézzük. Így, aki otthonra vágyik egy kis akcióra, érdemes azért átgondolnia a dolgokat. Utazáshoz azonban ezek a kütyük kiválóak, ekképpen ajándéknak is tökéletesek.

(via Gamesradar)