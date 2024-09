Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. szeptember 23.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2024. szeptember 23., hétfő.

Névnap

Tekla

Deviza árfolyam

EUR: 393.16 Ft

CHF: 413.92 Ft

GBP: 468.93 Ft

USD: 352.12 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2024. szeptember 22.

A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 16, 18, 37, 39, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 27 db

4-es találat: 1432 db

3-as találat: 27264 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18590 Ft

MOL: 2656 Ft

RICHTER: 10770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.09.24: Változó vastagságú felhőzóna vonul nyugatról kelet felé. Emellett hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen előfordul eső, zápor, eleinte a Dunántúlon, a nap második felében a Dunától keletre is. Helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is várhatók. Hajnalban többnyire 6, 14, délután általában 22, 27 fokot mérhetünk, de a nyugati csapadékos tájakon hűvösebb lehet.

2024.09.25: Hajnalban több helyen lehet pára, köd, rétegfelhőzet. Napközben változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, keleten néhol zivatar. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban általában 8, 15, délután 19, 25 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de a délutáni órákban helyenként az ózon koncentrációja átmenetileg az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2024.09.24. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2024.09.22)

