Undorító molyok bujkálnak sok magyar kamrában: ha nálad van ilyen, így irthatod ki

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gyuris Rita biológus egy rövid videóban mutatja be az élelmiszermolyok elleni védekezés módjait. Elmondása szerint a kárt nem a molylepke, hanem annak hernyója okozza, amely gyakran megtalálható élelmiszerekben, például tésztákban, csokoládéban vagy fűszerekben. A molylepke könnyen felismerhető, mert teste elülső része világosabb, míg hátulja sötétebb. Ha lepkéket látunk, valószínűleg hernyók is vannak a környéken. Fontos megtalálni és eltávolítani őket, hiszen akár a dió belsejében is elbújhatnak.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK