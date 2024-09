Sokaknak jár az ingatlan illeték részletfizetési kérelem, ingatlan illetékmentesség: mutatjuk, hogyan kell igényelni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lakásvásárlásnál a vételár mellett több járulékos költség is felmerül, amellyel gyakran elfelejtenek a vevők kalkulálni. Éppen csak fellélegezne az ember a költözés után és már érkezik is a határozat a vagyonszerzési illeték fizetéséről. Az ingatlan illeték körülbelül a vételár 4 százaléka és a határozat kézbesítése után mindössze 30 nap áll rendelkezésre a teljes összeg elutalására. Létezik azonban néhány legálisan érvényesíthető ingatlan illeték kedvezmény, amely bárkinek elérhető. A kedvezményeken túl pedig van néhány olyan eset is, amikor a teljes összeget elengedik és ingatlan illetékmentesség érvényesíthető. A Pénzcentrummal összeszedtük, hogyan maradhatunk pénzünknél egy ingatlan vásárlása után is a brutális ingatlan illeték kifizetésével.

Az egyre növekvő négyzetméterárak mellett egy ingatlan vásárlása komoly megfontolást igényel. Ha megfogalmazódik a döntés és az albérletből vagy éppen az egykori családi fészekből saját otthonba költöznénk érdemes többször is átszámolni a büdzsét. Budapesten átlagosan 1,02 millió forint egy használt lakás négyzetméterára, új lakást pedig körülbelül 1,53 millió forintért lehet venni négyzetméterenként. Az árak a fővároson kívül sem sokkal kedvezőbbek, a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken is több mint 800 ezer forint a lakások négyzetmétere. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Gyakran ezek az összegek a korábbi években összegyűjtött önerővel is csak magas hitel felvételével finanszírozhatóak. Nem szabad ugyanakkor arról sem elfeledkezni, hogy egy ingatlan vásárlásánál a vételáron kívül is számos járulékos költséggel kell kalkulálni. Már az adásvételnél szükséges ügyvédi, közjegyzői szolgáltatást, földhivatali díjakat fizetni a tranzakciót követően pedig rövidesen megérkezik a hivatalos levél a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV) a vagyonszerzésről és a kapcsolódó vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettségről. Ingatlan illeték fizetése minden esetben kötelező ingatlan vásárlásánál. A vagyonszerzési illeték összegét az ingatlan forgalmi értékéből kell kiszámítani, amelyet a NAV állapít meg. Ennek az összegnek (általában a vételárral megegyező) a 4 százaléka az ingatlan illeték. Fontos, hogy az ingatlan illeték megfizetése akkor is kötelező, ha több tulajdonos van és csak a lakás bizonyos hányada kerül a nevünkre. Ebben az esetben a vagyonszerzési illetéket a tulajdoni hányadnak megfelelő arányban szabják meg. A fizetendő ingatlan illetékről határozatot küld a NAV, amely alapján az adózónak a kézbesítéstől számított 30. napig kell befizetnie a vagyonszerzési illeték összegét. A dráguló lakások áraival, viszont 4 százalék is jelentős összeg lehet, amelynek a megfizetése nagy terhet róhat a családi kasszára. A Pénzcentrummal megnéztük milyen esetekben járhat az ingatlan illetékmentesség, mikor nyújtható be nav részletfizetési kérelem és megkérdeztük a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy milyen ingatlan illeték kedvezmény érvényesíthető szükség esetén. Ingatlan illeték részletfizetés: ki kérheti, hogy kell igényelni? A NAV-nál lehetőség van fizetési kedvezmény kérelmezésére, amely lehet részletfizetés vagy fizetési halasztás is. Azok az adózók kaphatnak ingatlan illeték kedvezményt, akik valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból nem tudják teljesíteni határidőre az ingatlan illeték fizetési kötelezettségüket. Az ingatlan illeték részletfizetési kérelem benyújtására elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül, illetve papíralapon, levél formában is lehetőség van. A nav részletfizetési kérelem kinyomtatva postán küldhető be a NAV-hoz vagy személyesen leadható az ügyfélszolgálatokon. Az eljárás ingyenes és amennyiben az ingatlan részletfizetési kérelem elfogadott, az ingatlan illeték több hónapon át, kamatmentes részletekben fizetendő. Az ingatlan illeték részletfizetés maximum 12 hónapos törlesztéssel kérelmezhető. A részleteket minden hónapban a határozatban megadott dátumig a NAV kijelölt számlaszámára kell befizetni. Ingatlan illetékmentesség: kinek jár, hogyan kell igényelni? Bizonyos esetekben a vagyonszerzési illeték összege csökkenthető, illetve ingatlan illetékmentesség is igényelhető. A NAV válasza szerint a magánszemélyeknél leggyakrabban előforduló illetékmentességek, illetékkedvezmények: Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Cserét pótló vétel Ha lakást vesz adózó és az ezt megelőző három vagy az ezt követő egy éven belül másik lakását eladja, a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete után kell ingatlan illetéket fizetni. Így, ha kisebb értékű lakás eladása után nagyobb értékűt vesz, a különbözet után kell csak 4 százalékos vagyonszerzési illetéket fizetnie. Ha viszont kisebb értékű lakást vásárol, mint az értékesített lakásingatlana, egyáltalán nem kell illetéket fizetnie. Az ingatlan illeték kedvezmény alkalmazásához a másik lakás eladását igazolni kell az adásvételi szerződés másolatával vagy más megfelelő módon. Fiatalok első lakásvásárlásához kapcsolódó kedvezmény Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50 százalékáig terjedő ingatlan illeték kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg. 30 millió forintnál nem magasabb forgalmi értékű új lakásra vonatkozó mentesség, kedvezmény Ha az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt. Az ingatlan illetékmentesség, illetve kedvezmény feltételeinek teljesülését – ha az az adásvételi szerződésből nem állapítható meg – a vagyonszerzőnek kell a NAV-nál a vállalkozó e feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatával igazolni legkésőbb a fizetési meghagyás véglegessé válásáig. Feltételes mentesség lakóház építésére alkalmas telek vásárlásakor Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 százalékát.



A fenti feltételek valamelyikének megfelelve automatikus fizetési könnyítési kérelem leadása szükséges az ingatlan illeték kedvezmény érvényesítéséhez. Az automatikus fizetési könnyítések közös jellemzője, hogy konkrétan meghatározott feltételeknek kell megfelelnie az adózóknak a kérelem engedélyezése érdekében. Ezen kérelmek esetében nincs mérlegelési jogköre az adóhatóságnak, nem vizsgálja az adózók jövedelmi, szociális, vagyoni, gazdálkodási helyzetét, kizárólag a meghatározott feltételek fennállását. Ez jelentős könnyebbséget jelent az adózók számára, mivel az automatikus kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok kitöltése alig pár percbe kerül és rendkívül egyszerű is. A NAV az illetékmentes esetek teljes felsorolását a 19. információs füzet 9. pontjába gyűjtötte össze, ahol további feltételről tájékozódhatunk, ha még nem találtuk meg a számunkra megfelelő ingatlan illeték kevdzemény lehetőségeket.

