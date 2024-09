Gyors segítség érkezhet a Barlangfürdő újjáépítéséhez: rengeteg család megélhetése múlik ezen

Nagy Márton Tóth-Szántai József megválasztott polgármesterrel egyeztetett: a kormány segíteni fogja a miskolctapolcai Barlangfürdő újjáépítését - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a mai napon Miskolc Megyei Jogú Város megválasztott polgármesterével, Tóth-Szántai Józseffel egyeztetett a tűzkárt szenvedett miskolctapolcai Barlangfürdő kapcsán. Péntek este sajnálatos módon kigyulladt a Barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete, majd a tűz az intenzív oltás ellenére átterjedt egy közel ezer négyzetméteres épületrészre is.

A nemzetgazdasági miniszter arról biztosította a megválasztott polgármestert, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a Barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került, hiszen a fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni.

Tóth-Szántai József arról tájékoztatta Nagy Mártont, hogy a fürdőt üzemeltető cég átszervezésekkel biztosítja a munkavállalók számára munkahelyeik megtartását, valamint hogy a foglalással rendelkező turistákat más miskolci fürdőkben igyekeznek fogadni és ellátni.

Az Európában egyedülálló, nemzetközi relevanciával is rendelkező Miskolctapolca Barlangfürdő hatalmas kincs a városnak és a térségnek, egyúttal Magyarországnak is kiemelkedő turisztikai attrakciója, szinte nincs olyan magyar család, aki ne látogatta volna meg, vagy ne akarná meglátogatni. A történelmi gyökerű, parkos-erdős természeti környezetben létesült komplexum egyedülállóságát a barlangrendszerben kialakított medencék adják, a létesítmény minősített gyógyfürdőként Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott lakossági gyógyászati célú ellátást is nyújt.

A létesítmény turisztikai súlyát jelzi, hogy a COVID előtt évente közel 300 ezer, 2024 első hét hónapjában 147 ezer látogatót fogadott. A miniszter hozzátette, a károk felmérése jelenleg is zajlik, azok feltehetően igen jelentős mértékűek. Kárt szenvedett a térség egyik legfontosabb turisztikai szolgáltatója, és vele együtt a munkavállalók és családjaik is, ezért a kormánynak segítenie kell a minél gyorsabb újjáépítést - közölte az NGM.