Új részletek a leégett Miskolctapolcai Barlangfürdőről: óriási lehet a kár, ez lesz az ott dolgozókkal

Újjá fogjuk építeni a Miskolctapolcai Barlangfürdőt - mondta szombaton Miskolc megválasztott, október elején hivatalba lépő polgármestere a pénteken kigyulladt barlangfürdőnél tartott sajtótájékoztatóján. A barlangfürdő tetőszerkezete teljesen leégett. Tóth-Szántai József úgy fogalmazott, a rekonstrukciós munkálatok során végig kell gondolni, miként tudják még szebbé és jobbá tenni a fürdőt.

Leszögezte, a biztosításon felül kormányzati segítségért fog fordulni, mert kieső turisztikai bevételekről, illetve az ott dolgozó emberekről van szó. A borsodi vármegyeszékhely megválasztott vezetője nyugalomra intett mindenkit és közölte, most a szakértői vizsgálatok következnek és csak utána tudják megállapítani a tűz okát és a keletkezett károkat.

Veres Pál, Miskolc hivatalban lévő polgármestere azt mondta, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszkatemplom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert péntek este óta a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán.

Hozzátette, hogy a jövő héten egy számlaszámot is létrehoznak majd, ahová bárki elküldheti felajánlását. A városvezető hozzátette, a turistákat más miskolci fürdőkben tudják fogadni és igyekeznek azokat is ellátni, akiknek már foglalásuk van.

Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, gondoskodnak a munkavállalókról és átszervezésekkel biztosítják azt, hogy ne szűnjenek meg a munkahelyek. Újságírói kérdésre elmondta, hogy az épületben három héttel ezelőtt tartottak elektronikai felülvizsgálatot. A hivatalos dokumentációt erről még nem látta, de a szakemberek mindent rendben találtak - fűzte hozzá.

A Miskolctapolcai Barlangfürdő tetőszerkezete pénteken este gyulladt ki és teljesen leégett. Rinyu Zsuzsanna, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője azt mondta, a tűzoltókhoz este fél 8 után érkezett a riasztás arról, hogy a barlangfürdő aquaterápiás részlegének második emeletén tűz keletkezett, ami később a tetőszerkezetre is átterjedt.

Közlése szerint a tető sajátosságai és a rendkívüli forróság nehezítette az oltást. A munkálatokban tíz járművel negyven tűzoltó vett részt, a miskolciak mellett Kazincbarcikáról, Tiszaújvárosból és Mezőcsátról érkeztek tűzoltók. A lángokat éjfél után sikerült eloltani, illetve a közeli erdőre való továbbterjedését megakadályozni. Személyi sérülés nem történt.

