Kegyetlen, ami Miskolctapolcán történik: mi lesz így ezekkel az emberekkel?

Nagy az aggodalom Miskolctapolcán, ahol a barlangfürdő leégése több száz ember megélhetését veszélyeztetheti – írja a boon.hu

Mint ismeretes, pénteken egy jókora része leégett a miskolctapolcai barlangfürdőnek. A település fő turisztikai vonzerejének bezárása pedig komoly hullámokat vethet, ugyanis rengeteg ember megélhetése függ tőle. „A barlangfürdő a város turizmusának az életében az első számú, hiszen ez az egyik legvonzóbb, legnagyobb attrakciónk. Azt gondolom, hogy ha nincs barlangfürdő akkor az olyan mintha a hévízi tavat elvennék Hévíztől vagy a balatonnál lecsapolnák a vizet. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy súlyos helyzetet teremt a város turizmusában” – mondta el a lapnak Szendrei Mihály, a Miskolc Térsége Turisztikai Egyesület elnöke.

A szakember felidézte, amikor az energiaválság idején két hétre bezárt a barlangfürdő, volt olyan szálláshely, ahol 90 százalékról 10 százalékra esett vissza a kihasználtság. A miskolci szállásadók és vendéglátók között emiatt már most is nagy az aggodalom, hiszen nem tudják, hogy a meglévő csoportok, akik le vannak kötve, azok meg fognak-e érkezni a városba, ha nincs barlangfürdő. Szendrei szerint összességében több száz ebből élő embert, számos vállalkozást és beszállítót érint a fürdő bezárása. Ezen kívül a város is veszít az idegenforgalmiadó-bevételéből, ha kevesebb turista jön.

(Címalpkép - Vajda János, MTI/MTVA)