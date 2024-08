Még mindig küzdenek a vonat tetejére mászó fiú életéért: videón az életveszélyes mutatvány

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még mindig küzdenek annak a 15 éves fiúnak az életéért, aki múlt héten életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, amikor vasútüzemi területen felmászott egy gabonaszállító kocsi tetejére Berettyóújfaluban. Csupán a szerencsén múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot - közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság. A MÁV újabb ismeretterjesztő filmet készített, amelyben most a vasúti kocsik tetején történt áramütések okait mutatják be. A vasúttársaság ismételten kéri a szülőket és a pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy a vasúti kocsik tetejére felmászni tilos és életveszélyes, mert már a villamos felsővezeték megközelítése is halálos áramütést okozhat!

A 15 éves fiú barátaival utazási szándékkal érkezett augusztus 18-án az esti órákban Berettyóújfalu vasútállomásra, de lekésték a vonatot. Ezt követően a tiltó táblákat figyelmen kívül hagyva üzemi területre léptek, majd az áramütésre figyelmeztető, tiltó jelzések ellenére a teherkocsikra is felmásztak. A gyermek olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, melynek következtében lezuhant a kocsi tetejéről. Társai értesítették a mentőket, akik a fiút súlyos, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy budapesti egészségügyi intézménybe szállították. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Sajnos idén nem ez az első eset, hogy a felelőtlen játék balesettel végződik: egy fiatal életét vesztette, egy pedig súlyosan megsérült, amikor vasútüzemi területen felmászott a vasúti kocsi tetejére. 2023-ban többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. 2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és súlyos, életveszélyes sérültjei is 18 éven aluliak voltak. Talán egyszerűbb a balesetek okait megérteni, ha azokat látványosan szemléltetik, ezért a MÁV Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatójának közreműködésével – SÍN-TÉR címmel – ismeretterjesztő filmeket készít, amelyekben a szabálykövető közlekedés, utazás fontosságára hívja fel a figyelmet. A balesetmegelőzési célú filmsorozat legújabb epizódja a vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be, a korábbiakban pedig az elsodrás és a fékút témaköreit dolgozzák fel. A statisztika szerint a szörnyű balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek. A MÁV kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy vasútüzemi területen tartózkodni, a vonatok tetejére felmászni tilos és életveszélyes! A legfontosabb szabályok ismerete életeket menthet! Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni. Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatók a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám, és a „25 kV” feszültségi érték egyértelmű feltüntetése. A vasúttársaság a 2024. évi vasútbiztonsági kampánya keretében motorvonatok és személykocsik monitorain, a budapesti pályaudvarok vágányvégi kijelzőin, valamint fővárosi és vidéki állomások infóoszlopain is rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a vasút veszélyes üzem, a vonatok tetejére, ütközőire vagy más elemeire felmászni életveszélyes és tilos. A területi vasútbiztonsági szervezetek is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzés fontosságára: vasútbiztonsági szakértők rendszeresen keresnek fel általános iskolákat, és 7-8. osztályos tanulóknak előadásokat tartanak a vasút veszélyeiről. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A vasút veszélyes üzem! A közvetlen életveszély miatt tilos üzemi területeken tartózkodni! Az így bekövetkezett balesetek az utasforgalom részére kijelölt helyeken kívüli vasútüzemi területeken történnek (például a peronok mellett húzódó sínek, a nyílt vasúti pálya, nem kijelölt, illegális közlekedési utak, átjárók, vasúti hidak, a rendezőpályaudvarok területe vagy akár azok a figyelmeztető táblával ellátott szolgálati átjárók, amelyeket kizárólag vasúti alkalmazottak használhatnak). A vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz használhatnak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK