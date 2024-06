Horror árak: ennyiért vacsorázhatsz meg az Év Éttermében

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Fejenként 166 ezer forintba is kerülhet egy vacsora az Év Étterme díjjal frissen kitüntetett Salt Budapestben. Ehhez persze presztízs borpárosítás is jár, és benne van a 15 százalékos szervízdíj is.

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, tegnap este, június 3-án osztották ki a Dining Guide díjait: 2024-ben a SALT Budapest lett az Év Étterme. Tóth Szilárd a farm-to-table éttermi stílust követi: formabontó módon, naturális szemlélettel közelít a saját régiója gasztronómiai alapanyagaihoz. Az étterem 2021. szeptemberében kapta meg első Michelin-csillagát, 2022-ben pedig az etikus és fenntartható gasztronómiai törekvéseiket jutalmazták a csillag mellett Michelin Green Star-ral. Szintén 2022-ben bekerültek a ‘The World’s 50 Best Restaurants’ lista Discovery válogatásába. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ételekben központi szerepet játszanak a gyógy- és vadnövények, melyek többségét az étterem csapata közösen gyűjti. A degusztációs menüben helyet kap a szatmári régióból a séf családjának kiváló minőségű sonkája és szalonnája, ahogy a magyar étkezési kultúra fontos alapétele, a náluk készülő kenyér is. 15 fogásos kóstolómenü ára 64.500 Ft / fő Hazai borpárosítás 32.000 Ft / fő

Európai borpárosítás 38.000 Ft / fő

Presztízs borpárosítás 80.000 Ft / fő

Alkoholmentes italpárosítás 22.000 Ft / fő A szervizdíj 15%. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A magyar Michelin kalauz Az Étteremkalauz hazai produktum, amellyel a magyar vendégeket segítik az étterem választásban. A vizsgálati metódus megegyezik a Michelin szempontrendszerével. Minden étteremkalauz objektivitásra törekszik, ezért nem étteremkritikákat írnak, hanem a saját kritérium-rendszerüknek megfelelően pontszámokkal és éttermi sorrendek felállításával tájékoztatnak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK