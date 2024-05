Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. május 6.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2024. május 6., hétfő.

Névnap

Ivett, Frida

Deviza árfolyam

EUR: 389.57 Ft

CHF: 399.51 Ft

GBP: 454.07 Ft

USD: 362.03 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2024. május 5.

A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 22, 24, 36, 38, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 42 db

4-es találat: 1539 db

3-as találat: 26472 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18085 Ft

MOL: 3022 Ft

RICHTER: 9335 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.05.07: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett főként az északi vidékek fölött vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, és egyre többfelé várható zápor, zivatar - reggel, délelőtt főleg az északi tájakon, később már másutt is. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti - ezektől függetlenül elsősorban az ország déli felén élénkül meg több helyen a nyugatias irányú szél, amely a nap folyamán észak felől egyre nagyobb területen északira, északkeletire fordul. A minimum-hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Délután általában 22 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk, de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

2024.05.08: Északon vastag és zárt felhőtömbök boríthatják be az eget, csak rövid napos időszakokkal. Ezzel szemben délen több napsütés ígérkezik. Az ország több pontján számíthatunk esőre, záporesőre, főleg délen zivatarra - főként utóbbiak környezetében fordulhatnak elő átmenetileg erős széllökések, de zivataroktól függetlenül is sokfelé megélénkül a már a legtöbb helyen északi, északkeleti irányú szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A csúcsérték általában 15 és 21 fok között várható, de délen, délkeleten ennél egy-két fokkal melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A délutáni, kora esti órákban az oxidatív légszennyező anyagok koncentrációja helyenként az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2024.05.06. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra és a feltöltődésre. (2024.05.05)

Akciók

