Veszélyessé vált: lebontják az ikonikus magyar kilátót

Az eplényi kilátót statikai okokból le kellett zárni, és hamarosan le is bontják, így többé nem látogatható - írja a Turista Magazin. Az eplényi Ámos-hegyi pihenőerdőt 2003-ban adták át.

Lebontják az 525 méter magas Ámos-hegyen található 8 métere kilátót. Innen a Bakonyt és a környező településeket, illetve tiszta időben a Balatont is meg lehetett csodálni. A kilátóhoz a libegő is felvitt. A Verga Zrt. most lezárta a tornyot, amit statikai okokból nemsokára lebontanak. A helyére szeretnének egy újat építeni, de erre egyelőre még nincsenek konkrét tervek - írja a lap.