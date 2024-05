Ez most a netes csalók legújabb módszere: így szedik el a gyanútlan magyarok pénzét

A csalók egy most terjedő e-mailben az OTP Bank nevében kérik arra az ügyfeleket, hogy hitelesítsék az adataikat egy linkre kattintva - közölte a bank pénteken. A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy minden esetben legyenek körültekintőek, kérésre se kattintsanak semmilyen linkre! A bankok mindent megtesznek a bankszámlák biztonsága érdekében, de ha maga az ügyfél adja meg belépési adatait a bűnözőknek, akkor a biztonsági rendszerek nem jelentenek megoldást - figyelmeztetnek.

A csalók újabb levélben arra hivatkoznak, hogy az OTP Bank új online hitelesítési eljárást vezet be, és „az összes online banki felhasználó magánéletének védelme érdekében” az ügyfelek a levélben megadott linkre kattintva erősítsék meg az adataikat. A link egy adathalász oldalra vezet, ahol az ügyfelek banki adatai illetéktelenek birtokába kerülnek - figyelmeztetett a bank.

Arra is folyamatosan figyelmeztetnek, hogy az OTP Bank sosem hívja fel ügyfeleit, hogy telepítsenek ismeretlen alkalmazásokat a telefonjukra vagy számítógépükre, és nem kéri el a belépési vagy jóváhagyási kódokat. "Ha az interneten szeretnél terméket eladni, nem kell az internetbankodba belépned annak érdekében, hogy a pénzt megkaphasd. Az internetbanki belépést mindig az OTP Bank ismert, korábban is használt belépési oldaláról kezdd, és ne egy ismeretlen személytől kapott linken keresztül" - tanácsolják.

Ha csalás áldozatává váltál, haladéktalanul hívd az OTP Bankot a +36 1 366 6800 telefonszámon!

A meghatalmazás veszélyes lehet

A múlt héten figyelmeztettek arra is, milyen veszélye lehet, ha valaki meghatalmazással kezeli hozzátartozói számláit. "Legyen óvatos, mert ha visszaélés áldozatául esik, akkor a csalók a hozzátartozói pénzéhez is hozzáférhetnek" - mutattak rá.

"Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben fizetési számlájához meghatalmazottként más személy OTPdirekten, OTP InternetBankon, vagy OTP MobilBankon keresztül hozzáféréssel rendelkezik, a meghatalmazott személyt érintő pénzügyi visszaélések az Ön fizetési számlájára is kihatással lehetnek" - tájékoztattak. "Ha meghatalmazottként a fent említett elektronikus csatornák valamelyikén keresztül más személy fizetési számlájához hozzáféréssel rendelkezik, kérjük, hogy a számlatulajdonos érdekében fordítson kiemelt figyelmet a pénzügyi adatainak védelmére, a visszaélések megelőzéséért" - írták.

