Így ingyen is nyaralhatsz a világ legegzotikusabb vidékein: semmi trükk, ez tényleg működik!

Egyre népszerűbb a lakás– vagy házcsere, amikor két család ugyanabban az időpontban egymás otthonába költözik be teljesen ingyen. A művelet persze nem veszélytelen, de ma már léteznek olyan online felületek, melyek egy jelképes előfizetési összegért, biztonságot nyújtanak a felhasználóiknak.

Ha meghalljuk a lakáscsere szót, legtöbbünknek talán a régi hirdetések jutnak eszünkben, melyekben az emberek némi ráfizetéssel kisebbre vagy éppen nagyobbra cserélnék aktuális otthonukat. Holott ma már egy trend áll inkább a kifejezés mögött, mely az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, sőt már Magyarországon is egyre elterjedtebb. A home swap, azaz otthoncsere olyan megoldás, melyben a két fél megállapodik, hogy meghatározott időre otthont kínálnak egymásnak. Mivel nem történik pénzmozgás, ez egyfajta cserekereskedelem, együttműködésen alapuló fogyasztás és megosztás. Az otthont leggyakrabban nyaraláskor cserélnek az emberek, hiszen akkor az ő lakásuk vagy házuk is üres, de működik távmunkások esetében is.

És ez a megoldás népszerűbb, mint valaha: Jessica Poillucci, a HomeExchange otthoncserélő platform PR-menedzsere szerint az Egyesült Államokban az előfizetők száma 2023-ban 32%-kal nőtt az év elejéhez képest, világszerte 45%-kal nagyobb az érdeklődés, mint korábban, majd így folytatta:

mikor a járvány után újra lehetségessé vált az utazás, ez a megoldás szó szerint kilőtt: sokan akár hosszabb időre, akár hónapokra is otthont cseréltek, és egy másik városból dolgoztak, hála a széles körben elterjedt home office lehetőségének.

Fontos tudni, hogy ezek nem Airbnb-k vagy befektetési céllal fenntartott ingatlanok, a lakáscserélők nem keresnek pénzt azzal, hogy idegeneket engednek be az otthonukba, és nem fizetnek másoknak sem azért, hogy náluk lakjanak.

Akik jobban bíznak az emberiségben, azok Facebook csoportokon keresztül is egymásra találhatnak, de léteznek külön erre a célra hivatalos oldalak is, amelyeken előfizetés díj ellenében keresgélhetünk. A tagsági követelmények webhelyenként eltérőek, de a jóváhagyást követően a legtöbb úgy működik, mint egy peer-to-peer piactér. A felhasználók egyénileg lépnek kapcsolatba egymással, hogy megejtsék a cseréket, és teljes mértékben kontrollálni tudják, kit engednek be otthonaikba.

Időnként ezek a megoldások kölcsönösek, vagyis a tagok egy időben cserélnek egymással, számos platform azonban kínál credit lehetőséget is. Ebben az esetben a tagok megnyitják otthonaikat a platformon lévő többi ember előtt – ha ők esetleg üzleti ügyben távol vannak vagy éppen családlátogatáson–, és később beváltható pontokat szerezhetnek.

Az ilyen és ehhez hasonló szolgáltatások nagy előnye a biztonság, hiszen a swapper igazolt személy, és a cég segíti az utazót vészhelyzet esetén.

Előfizetési árak

Couchsurfing: 2,39 dollár (822 forint) havonta

Love home Swap: 9-13 euró havontaq (3350 - 4800 forint)

Home Exchange: 175 dollár évente, 14, 5 dollár havonta (5000 forint)

Vannak, akiknek annyira bejött ez a konstrukció, olyan jól megtalálták egymást, hogy évente több alkalommal is cserélnek ugyanazok a családok:

Olyan, mintha nekünk lenne egy nyaralónk a városban, nekik pedig egy nyaralójuk a természethez közel”

– mondta a témával foglalkozó ArchitecturalDigest nevű lapnak az egyik résztvevő.

A magyarok körében is egyre népszerűbb ez a fajta utazás, több száz magyar ingatlant regisztráltak a HomeExchange oldalra, sőt, egy Facebook csoport is alakult már erre, ami közel 3 ezer tagot számlál.

Klasszikusok és modernek

Az oldalak az egyre szélesebb lehetőségek érdekében folyamatosan tágítják a házcsere fogalmát az előfizetőik részére. Ma már többfajta szolgáltatást is igénybe vehetünk:

A klasszikus házcsere pontosan az, aminek hangzik: két ember megegyezik abban, hogy rövid időre beköltözik egymás otthonába.

pontosan az, aminek hangzik: két ember megegyezik abban, hogy rövid időre beköltözik egymás otthonába. A nem egyidejű csere lehetővé teszi, hogy valaki beköltözzön valaki más otthonába, amíg a tulajdonosok máshová mennek, azzal az ígérettel, hogy a házigazda később ezt visszakapja. Ez különösen népszerű lehetőség a második otthonok, nyaralók cseréjénél.

lehetővé teszi, hogy valaki beköltözzön valaki más otthonába, amíg a tulajdonosok máshová mennek, azzal az ígérettel, hogy a házigazda később ezt visszakapja. Ez különösen népszerű lehetőség a második otthonok, nyaralók cseréjénél. A közvetlen csere helyett a pontrendszer lehetőséget kínál arra, hogy krediteket gyűjtsünk, amelyeket egy másik előfizető otthonában való későbbi tartózkodásra használhatunk fel.

lehetőséget kínál arra, hogy krediteket gyűjtsünk, amelyeket egy másik előfizető otthonában való későbbi tartózkodásra használhatunk fel. A társas kapcsolatokra vágyó k számára lehetőség van arra, hogy beköltözzenek valaki más házába, amíg ő ott tartózkodik, cserébe egy későbbi viszontlátogatásért.

k számára lehetőség van arra, hogy beköltözzenek valaki más házába, amíg ő ott tartózkodik, cserébe egy későbbi viszontlátogatásért. Más variációk is vannak: egyes listák autócserét is kínálnak, vagy éppen kölcsönös állatgondozási szolgáltatásokat.

Nem népszerű az úti cél? Az sem baj!

És persze az sem baj, ha valaki, nem egy szexi nagyvárosban lakik, hiszen a kisvárosok is egyre népszerűbbek. A Turisztikai Világszervezetnek is nyílt célja, hogy a nagyvárosok helyett a vidéki célpontok felé terelje az utazókat, ennek része például az évről évre meghirdetett Legjobb Vidéki Úti célok (Best Tourism Villages) pályázat is. A turizmus valódi változást hozhat a vidéki közösségek számára, munkahelyeket teremt, támogatja a vállalkozásokat, valamint védi a hagyományokat, és felhívja a figyelmet az ott található értékekre.

Egy otthoncsere is támogathatja ezt a folyamatot, hiszen nem mindenki a fővárosba lakik: gondoljunk bele, egy hazánkba látogató brit család mikor jutna el Zsámbékra, Kecskemétre, a Fertő tóhoz, másképp hogy szereznek tudomást róluk, hogy tudná felfedezni a vidéki magyar táj szépségeit?