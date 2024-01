Így készülnek az ikonikus őrségi, zselici fogások: a rég elfeledett receptek hódítanak a Balatonnál

Ahogy az ország minden tájegységén, vármegyéjében megtalálhatjuk az ikonikus helyi fogásokat, úgy Somogyban sem kell csalódnunk, hiszen megannyi egyedi finomság között csemegézhetünk - írja cikkében a HelloVidék. Milyen különleges alapanyagokból főztek a helyiek nagyszüleink, dédszüleink idejében, mi maradt meg a letűnt idők receptjei közül az utókor számára? - ennek jártak utána.

Somogyban népszerűek a gazdag levesek, ilyen például a különleges Mária halleves (balatoni halleves, azonban nem a halászlével megegyező módon készítik), vagy a zselici leves (vegyes raguleves csirkemájjal, borjú- és sertéshússal). A hagyományos paraszti konyhában is fontos szerepet játszottak az egyszerű, de laktató levesek: ilyenek a különféle tésztalevesek, aszaléklevesek, tejlevesek, a tormásleves, vagy a hajdinakásaleves (ennek mondhatni rokonétele az őrségi hajdinás vargányaleves), de más gabonafélékből is készítettek hasonló fogásokat (a hajdina egyébként jóval sokoldalúbb, ám ma már mellőzött gabonaféle, mint azt gondolnánk: készülhet belőle kása, gombóc, sőt, még rétes is). A főzelékek is népszerű hétköznapi ételek: ilyen például a tökfőzelék vagy a babfőzelék (a babot a térségben népiesen borsónak is nevezték).

A főételek között – mivel jelentős borvidéket találhatunk a térségben – gyakran találkozhatunk musttal vagy borral készített pecsenyékkel és más sertéshúsokkal, különféle káposztás egytálakkal, de nyúlhúsos ételeket is szívesen készítenek – ugyanígy halételek is gyakran szerepelnek a menün, hiszen mégis csak a Balatonnál járunk. Nem csak nevében különleges helyi étel az opresnya: egy olyan paprikás pogácsáról van szó, amit suhintott krumplilevessel szokás fogyasztani. Érdekes elnevezésű étel a bocspor is, ennek receptje a HelloVidék teljes cikkében olvasható.

Helyi édes és sós tésztaételek

Az egyszerű hagyományos ételek közé tartozik a törött bab (törött borsó), a lisztes terc vagy a dödölle (gánica), ha pedig valamilyen somogyi desszert után áhítozunk, érdemes számolni az izgalmas helyi rétesekkel (pl. hajdinarétes, kőtt rétes vagy tökös-mákos rétes) és bélesekkel (ilyen a csacskanica névre hallgató káposztás béles). Szintén egyszerű desszertek a repenyacska (kemencében sült kelttészta) vagy a különféle, lekvárral pettyezett (ezt macskatiprásnak is nevezték) prószák (a kukoricaprósza például nem csak nagyon finom, hanem gluténmentes is, ugyanúgy, ahogy a kölesből készült sütemények).

Fontos szerepe van a somogyi településeken a fent említett desszertek mellett a fánknak is, amelynek – ahogy az ország más részein is szokás – több típusát is előszeretettel készítik (pl. szalagos fánk, forgácsfánk). Régen a legtöbb háztartásban sütöttek dagasztott kovászos kenyeret, de emellett a különféle lángosok, például a langalló (vagy pompos) is gyakori vendégek voltak a család asztalán. Ünnepi alkalmakon a kukoris nevű fonott perec vagy a főtt-sült perec receptjei is előkerültek, de a diós, mákos kalácsok, patkók is közkedveltek voltak.

