Óriási veszélyben vannak a biciklizó, rollerező magyarok: sokan ezt elfelejtik, az életükkel játszanak

Mivel napjainkban már télen is sokan járnak kerékpárral és rollerrel munkába, a mikromobilitási eszközök praktikus használatára több tanácsot is ad a Jövő Mobilitása Szövetség: ezek közül az egyik legfontosabb, hogy ilyenkor különösen fontos a láthatóság a biciklivel, rollerrel közlekedőknek.

A szövetség közleménye szerint több élethelyzetre is igaz, hogy praktikusabb mikromobilitási eszközt választani az autó vagy a tömegközlekedés helyett, és nemcsak a felhasználók, a tudatos munkáltatók is egyre gyakrabban élnek ezzel a lehetőséggel, juttatással: így például kedvezményes adózással támogatható a cégek részéről az elektromos kerékpár használatba adása, sőt a kerékpárokhoz kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési díjak költségként leírhatók a munkáltató számára.

A cafeteria keretében elérhető adómentes tétel például az elektromos kerékpár bérlete is, ezért a munkáltató teljes egészében finanszírozhatja a bérletet. A közlemény idézi Kárpáti Andrást, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét, aki elmondta: ez a fajta támogatás könnyen integrálható a vállalat fenntarthatósági terveibe, és így hozzájárul az ESG-célok eléréséhez is. Hozzátette, más módja is van a vállalati kerékpárflotta kialakításának: ha például a kerékpárok egy közös belső flottában vannak, és a munkavállalók szabadon választhatnak közülük, akkor gyakorlatilag egy "belső közbringa rendszerről" van szó.

Több cég a vállalati autó mellé adja a mikromobilitási eszközt: a csomagtartóban egy rollert is elhelyeznek, hiszen gyakran előfordul, hogy a dolgozó a belvárosi közlekedést-ügyintézést ezzel intézi az autó helyett. A Jövő Mobilitása Szövetség szerint a jövőben egyre inkább a közlekedési helyzethez igazodva váltogatják az eszközöket, illetve a különböző közlekedési megoldásokat az emberek, a minél gyorsabb és stresszmentesebb célba érés érdekében.

A közlemény szerint, bár a budapesti kerékpársávok forgalmi adatai alapján a nyárihoz képest a felére esik a téli forgalom, fontos látni, hogy a nyári kerékpározók-rollerezők között sok a turista, s ha ezt leszámítják, akkor már kifejezetten jó arányban használják a mikromobilitási eszközöket zordabb időben is a közlekedők.

A Jövő Mobilitása Szövetség a téli jótanácsok között megemlíti, hogy fontos a jó vezetési technika, a hátsó fék következetesebb használata, illetve puha gumikkal kevésbé csúszik az út. Télen nagyobb követési távolságot kell tartani, és a kilátást takaró ruházat, sapka miatt érdemes felszerelni egy visszapillantó tükröt; körültekintőbben kell sávot váltani, kanyarodni és elsőbbséget adni. Kerülni kell a hirtelen irányváltásokat, fékezéseket és hosszabb időt kell szánni a célba érésre - írták.

Hozzátették, az elektromos rolleren és biciklin az akkumulátort is védeni kell az extrém hidegtől. A roller teljesítménye hidegben lecsökkenhet, és kisebb lesz a hatótáv. Az elektromos kerékpár akkumulátorát is érdemes bevinni és szobahőmérsékleten tárolni.