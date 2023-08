Így utaznak harmadával olcsóbban tengerpartra az élelmes magyarok: ez a trükk működik

A napokban kezdenek felpörögni az utazási irodák által kínált őszi utazások iránti érdeklődések - habár ez még inkább a meghosszabbodott nyár. Ennek ellenére sokkal olcsóbban utazhatunk, mint júliusban vagy augusztusban a népszerű európai tengerparti helyekre. Van olyan iroda, ahol a szeptemberi tengerparti utak már szinte mind megteltek, máshol azt az információt kaptuk, hogy az összes desztinációjuk hozza, illetve meg is haladja a tavalyi évben ilyenkor rögzített foglalások számát. Ehhez képest az idei évben, a belföldi foglalások tekintetében szinte minden időszakban a tavalyi, rekord év alatt vagyunk, hol kisebb, hol nagyobb különbséget látunk az egyik legnagyobb hazai szállásfoglaló adatai alapján.

A nyárnak lassan hivatalosan, naptár szerint is vége, a tanév küszöbén a nagy hazai nyaralóhelyek kiürülnek, ám van, ahol még nem ér véget a szezon: most kezdenek felpörögni a szeptember, sőt lassan az októberi, novemberi utazások iránti érdeklődések. Úgy tűnik a magyarokat nem zavarja, hogy hónapok óta csökken a reálbérük, utazni van miből, annak ellenére, hogy Orbán Viktor kormányfő is elismerte a szokásos péntek reggeli interjúban, hogy nehéz ősz következhet.

Miért vágjunk bele?

De hogy miért utaznak egyre többen ősszel a nyár helyett? Mert vannak olyan tengerparti desztinációk bőven, amik a főszezonon kívül kevésbé zsúfoltak, de az időjárás még szeptemberben is kellemes és az árak is kedvezőbbek ilyenkor. Sokan az időjárás miatt tartanak az őszi utazásoktól, de számos olyan úti cél van, ahol októberig kiszámítható napsütéses, esőmentes időjárással számolhatunk, viszont már nem kell kánikulától tartanunk. Ennek köszönhetően ez az időszak sokkal alkalmasabb városnézésre, a helyi látnivalók felkeresésére, így aki nem csak strandolással töltené a nyaralását, annak sokkal inkább ajánlanánk az őszi időszakot. Ráadásul nem csak az időjárás kedvez ilyenkor az aktív időtöltésnek: a turisták ilyenkor alacsonyabb száma miatt a legtöbb múzeum, történelmi helyszín, természeti látnivaló könnyebben és kényelmesebben felkereshető.

A másik ok, ami miatt sokan tartanak az őszi utazástól, az az utószezon "fáradtsága", de a helyzet épp ellenkező: a szállodák ilyenkor már alacsonyabb foglaltsága miatt a szolgáltatói szektor szereplőinek több ideje és figyelme jut egy-egy vendégre. Az utazási szakértők egyik kedvenc érve az utószezoni utazások mellett pedig maga a reptér: az utasok számának csökkenésével sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk el a vágyott úti célra tartó repülőgép fedélzetéig is.

Indul a roham!

Most kezdenek érdeklődni, foglalni az utasok az őszi utazásokra, sőt a szeptemberi tengerparti nyaralóprogramok már szinte teljesen tele vannak. Az október-novemberi utazások iránti érdeklődés is megkezdődött, ám igazán ezekre majd csak szeptember 2-3. hete környékén élénkül meg a foglalási kedv, miután visszarázódott mindenki a munkába ill. elindult az iskola és a szülők már tudnak előre tervezni – mondta el a Pénzcentrum érdeklődésére Börönte Dóra, az Utazas.Info ügyvezetője. Hozzátette, a közép kategóriás utaknál nagyon jól mennek az európai városlátogató programok, körutak pl. Olaszország - itt szinte minden terület, Párizs, London, Barcelona, de egyre jobban megy a balkáni rész is mint Montenegró, Albánia. Magasabb kategóriás utaknál továbbra is sláger USA, Dubai, Seychelle szigetek, Maldív és Ázsia felkapott nyaraló helyei valamint a hajóutak.

De az Inviánál is hasonló helyzetről számolnak be: Horvátország kivételével, ahova csökkent az erre az időszakra leadott foglalások száma, az összes desztináció hozza, illetve meg is haladja a tavalyi évben ilyenkor rögzített foglalások számát. Ezek közül is kiemelkedik Ciprus, Jordánia és Mexikó, az ősszel ezekre a helyekre utazók száma többszöröse a tavalyinak. Ha már csak a mediterrán térségben is hűvösebb - klasszikus nyaralásra már nem igazán alkalmas - hónapokat (október-november) nézzük, a TOP 3 úticél Törökország, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, illetve a Kanári-szigetek és Ciprus, a téli időszakban (december-február) pedig Zanzibár, a Dominikai Köztársaság és Mexikó kerülnek még fel a ranglista elejére. Az Utazas.info ajánlataiban

a nyaralóprogramok esetében az augusztusi főszezonhoz képest akár 30%-kal is lehet olcsóbb utazásokat találni szeptemberben, például a görög szigetekre vagy Dél-Olaszországba,

mert ekkor mind az utazás, mind pedig a szállodák is olcsóbban foglalhatók. Az őszi programok esetén kiemelt időszak az iskolai őszi szünet. Ekkor több utazásszervező indít charter járatot különböző desztinációkra, például Egyiptomba. Ezek az árak azonban a kiemelt héten 20-30%-kal is magasabbak lehetnek, mint a többi turnus októberben vagy novemberben.

Nagy Viktória, az Invia marketingmenedzserének elmondása szerint az egzotikus utazások előfoglalási szezonja most kezdődik, ami elsősorban az elérhető ajánlatok számára van jó hatással: az előző években az év végi, ünnepi időszakra szinte már nem lehetett szabad szobát találni a legnépszerűbb egzotikus helyeken, most viszont még kényelmesen nagy és sokszínű kínálatból válogathatunk.

A klasszikus, utószezoni nyaralások árai szeptembertől akár 25 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek a főszezoni áraknál,

ráadásul ismét nagyobb választékban állnak rendelkezésre a családi szobák, így, a közhiedelemmel ellentétben, gyerekes családok közül is sokan választják ezt az időszakot egy szezonzáró nyaralásra.

A hazai szezon

"Az idei évben, a belföldi foglalások tekintetében szinte minden időszakban a tavalyi, rekord év alatt vagyunk, hol kisebb, hol nagyobb különbséget látunk. Jelenleg a szeptemberi időszakra kb. 11%-kal kevesebb foglalásunk van, mint 2022-ben ilyenkor" – tájékoztatta lapunkat Kelemen Lili, a Szallas.hu pr-munkatársa, majd hozzátette, vannak már foglalások az őszi, október 23-ai hosszú hétvégére is, viszont mivel időben ez még távolabb van, egyelőre nem kiugróan magas az a hétvége. Viszont a szeptemberhez képest összességében az októberi-novemberi, jellemzően wellness időszak iránt fokozottabb az érdeklődés. Ez több mindennel is magyarázható, hiszen szeptemberben már sokan az iskolakezdésre fókuszálnak, másoknak túl közeli időpont a nyaraláshoz, és vannak olyanok is, akik ilyenkor még inkább külföldre mennek, valamint sokan bíznak az utolsó pillanatos akciókban is. Ezt a szeptemberi bizonytalanságot még az időjárás enyhítheti, hiszen jó idő esetén általában élénkülnek a last minute foglalások

Az őszi időszakhoz hűen nő a hotelek jelentősége, jelenleg az őszi foglalásaik 32%-a hotelbe szól. Ez szintén trendszerű, hiszen az őszi időszakban sokan választják a wellness-részleggel rendelkező szálláshelyek kényelmét: jelenleg az őszi foglalások 37%-a wellness-szállásra szól. A top turisztikai régiók közül Észak-Magyarország átvette a vezetés a Balatontól, minden ötödik foglalás Észak-Magyarországra szól. A vendégek 17%-a foglalt a Balatonra őszi dátummal, 13%-a a Dél-Alföldre.

A Szallas.hu adatai alapján a legtöbb őszi, belföldi foglalás az alábbi településekre szól:

Eger

Budapest

Gyula

Siófok

Szeged

Hévíz

Pécs

Hajdúszoboszló

Zalakaros

Visegrád

A portál adatai szerint az őszi foglalások 95%-a belföldre szól - igaz, náluk ez az általános, mert a magyarok jellemzően a belföldi desztinációk foglalására használják jelenleg az oldalt. Akik külföldre mennek, mind a nyári, mind az őszi időszakban, a horvátországi utazásaikhoz foglalnak nagyobb arányban szállást a felületen. A Szallas.hu foglalói körében erősödött Horvátország utószezon iránti kereslete a tavaly évhez képest, időarányosan 2022-höz képest 35%-kal több horvátországi foglalás áll bent a szeptemberi hónapra. Augusztus eleji állás alapján az idei szezonra szóló foglalások szerint július és augusztus a magyar vendégek kedvenc időszaka, a horvát foglalások 40-40 százaléka szólt ezekre a hónapokra. Minden tizedik nyári foglalás júniusi volt, és az ekkor bent lévő előfoglalások 8 százaléka szeptemberi. A szezon nem ér véget augusztusban, még a szeptember erősödésére számítunk, hiszen az időjárás, a tenger kellemes vize, a kevesebb turista és az alacsonyabb árak kedveznek a turizmusnak.

A Szallas.hu-n megtett foglalások értékéből tudják visszaszámolni az egy főre jutó éjszakánkénti átlagos költséget. A lezárt nyári adatok alapján nyáron 12 ezer forint volt az átlagos Ft/fő/éj ár, az őszi előfoglalások alapján ősszel ez átlagosan 12 500 Ft/fő/éj. Míg nyáron nagyobb arányban foglalnak non-hotelt, ősszel, a wellness felértékelődése miatt hamarabb élénkül a kereslet a hotelek iránt, ami magasabb árkategória, ez tolja fel az általunk számolt AVG Ft/fő/éj árakat.