Ez a külföldi város a legnépszerűbb a középkorú magyarok körében: mindenki ide utazik

Az Y generáció fiatalabbjai egészen másként és másért utaznak, mint ugyanezen generáció idősebb tagjai. Egy felmérés alapján a 26-33 évesek vágynak leginkább múzeumba, amikor utaznak, míg a 34-42 év köztiek a festői tájat az autójukból szeretnék szemlélni. A cseh utazási technológiai cég adatai szerint a millenniumi generáció leginkább Londonba repül, körükben a globális foglalási listán Budapest a 17. A magyar Y generációsok második legkedveltebb városa Barcelona, és idén átlagosan 142 eurót költöttek egy repülőjegyre.

A Kiwi.com-on keresztül jegyet foglaló magyarok 40 százaléka az Y generáció tagja, 57 százalékuk az appon keresztül vesz repülőjegyet, egy átlagos jegyár idén 142 euró volt - olvasható az utazási cég közleményében. Idén szeptemberig a legtöbben Londonba vettek repülőjegyet, amit Barcelona, Milánó, Róma, majd Berlin követnek. A régióban vizsgált országok Y generációsai szintén Londont részesítik előnyben, de nálunk Katalónia fővárosa különösen népszerű. Ha pedig kiterjesztjük a keresést, és a millenniálok által foglalt utazásokat nézzük, akkor is az Egyesült Királyság fővárosa vezet, de Budapestnek sincs oka szégyenkezésre, hiszen világszinten a 17. legnépszerűbb.

Eltérő élményekre vágynak a generáció tagjai

Másfajta élményre vágyik az utazásai során az Y generáció fiatalabb és idősebb tagja. „Korábbi felmérésünk alapján eltérőek a 26-33 és a 34-42 év köztiek motivációi, amikor utaznak. Ez természetesen nem véletlen, hiszen az idősebbek többnyire családosak, és ezért másfajta kikapcsolódásra vágynak, amikor átszelik az országhatárt” – mondta Eliška Řezníček Dočkalová, a Kiwi.com ügyfélélményért felelős alelnöke.

Míg a 26-33 évesek 33 százaléka tombolna koncerten, addig a 34 és 42 év köztiek közül csak minden 5. vágyik bulizásra, amikor külföldre megy, és sokkal szívesebben ülnének egy idegen város kávézójának a teraszán könyvvel a kezükben. A napozás, strandolás egyértelműen boldogságot okoz e generáció tagjainak is; a fiatalabbak inkább értékelik ezt. A túrázás is népszerűbb elfoglaltság a generáció fiatalabb tagjainak körében, de még így is bőven több mint minden 2. millenniumi húz szívesen túrabakancsot.

Ahogy a túrázásra úgy a múzeumokra is nyitottabbak e generáció fiataljai. Sőt, a korcsoportos bontás alapján a 26 és 33 év köztiek vágynak leginkább arra, hogy elvesszenek egy múzeumban és különböző képzőművészeti alkotásokat fedezzenek fel, addig a 34-42 évesek a legkevésbé. Ők inkább a festői táj felfedezésére vágynak, hiszen a felmérés adatai alapján ők azok, akik legjobban élveznék, ha egy idegen ország szép tájain autózhatnának.

További különbség is megmutatkozik az Y generáción belül: a fiatalabbak 39 százaléka aggódik amiatt, hogy az idő túl gyorsan megy, és ezért szeretne emlékeket gyűjteni, míg a 34 év felettieknek pusztán a negyede. Utazási trükkök bevetésére is nyitottabbak az élményekért: minden második 26-33 éves magyar választott már azért nagyon korai vagy kései indulást, érkezést, hogy olcsóbban repülhessen. Az idősek picit már kényelmesebbek, de azért még körükben is számottevő (43%) ez az arány.