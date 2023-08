Ezek voltak a legnépszerűbb nyári úticélok: hol nyaralnak legszívesebben a magyarok?

Számos, egymásnak ellentmondó hírt olvashattunk idén nyáron, miszerint már nincs egy törölközőnyi szabad hely sem a legnépszerűbb üdülőhelyeken, illetve az embereknek a gazdasági nehézségek mellett idén nem maradt lehetőségük a külföldi utazásra. Egy utazásközvetítő úgy döntött, utánanéz a valós helyzetnek, hiszen a számok nem hazudnak.

Számos változásnak lehettünk tanúi 2023 nyarán az utazási piacon, mely változásokról az Invia.hu rendelkezésére álló adatok igazán szemléletes képet festenek. Miközben az úticélok tekintetében kisebb átrendeződések történtek, a választott utazásokban (utazási mód, szálloda besorolása, választott ellátás) jelentősen megváltoztak az utazók preferenciái - írja közleményében az Invia.

Hová indultak legtöbben nyaralni?

A tavalyi évhez képest idén közel kétszer annyian választották Törökországot, azon belül is Side, Alanya és Belek voltak a legnépszerűbbek. A Görögországba utazók aránya negyedével nőtt a tavalyihoz képest, a 3 legnépszerűbb sziget (Kréta, Korfu és Zakynthos) közül pedig Korfu népszerűsége nőtt a legnagyobbat: háromszor annyi utas választotta ezt a szigetet az idén, mint 2022-ben.

A TOP 5-be jutásért szokás szerint még Egyiptom, a Kanári-szigetek és Tunézia versenyeztek; az összes utazás számát nézve idén 30%-al többen utaztak külföldre az Inviával, ebből a növekedésből a tavalyi évhez képest Egyiptom és Tunézia nem egyenes arányban részesedtek, miközben a Kanári-szigetek, azon belül is Fuerteventura komoly utasforgalom-növekedéssel járult hozzá a végeredményhez.

Az első 5 helyezettbe, a tavalyihoz képest szinte változatlan utasszámmal idén nem került be Ciprus, Spanyolország pedig kevesebb utast csábított az idén nyaralásra, mint tavaly: a korábban ide az Inviával, a megbízható magyar és külföldi utazásszervezők ajánlatait egy helyen, egységes és átlátható formában kínáló utazásközvetítővel utazók több, mint 30%-a választott másik úticélt.

A teljes kikapcsolódás iránti igény vált a legfontosabbá

A tavalyihoz képest idén sokkal többen voksoltak a hosszabb kikapcsolódások mellett: a nyaralások időtartama terén egy komoly átrendeződést figyelhettünk meg, melynek eredményeképp csökkent a rövidebb, és többszörösére nőtt (a növekedés sorrendjében) a 9-, 16- és 7-napos üdüléseket választók száma. A választott ellátásokat elemezve is arra jutunk, hogy a nyaralók vágytak a teljes kikapcsolódásra és a valódi pihenésre: az önellátást választók száma több, mint 40 %-al csökkent a tavalyihoz képest, miközben az Ultra All Inclusive ellátást kérők száma ugyanebben az időtartományban szinte megduplázódott.

Ugyanezt a trendet tükrözi a preferált szállodák besorolása (a 3* negyedével csökkent, a 4* közel kétszeresére nőtt) és a választott utazási mód is: 0,3 % a különbség a buszos utak csökkenése, és a repülős utak növekedése arányának (-43,3% és +43,6%) változása között.

A nyár lassan véget ér, de a változás szele tovább fúj

Miközben a számos változást hozó nyári szezonnak lassan a végére érünk, azt látjuk, a most alakuló trendek az őszre is hatással lehetnek: az őszi időszakban Törökországba, Egyiptomba, Görögországba, Tunéziába és Ciprus szigetére foglalt utazások száma is magasabb a tavaly ilyenkorinál, ezzel párhuzamosan pedig már érkeznek az őszi városlátogatások, a sportutak, az egzotikus utazások iránt érdeklődők, valamint a Szilvesztert valamilyen nyárias, meleg szigeten eltölteni tervezők.

Összegezve tehát nagyon úgy fest, hogy a nyáron a tengerparti homokban hátrahagyott lábnyomok utánpótlásáról 2023-ban többen gondoskodtunk, mint az előző évben, és ez a trend jó eséllyel a következő hónapokra is kitart – az Invia utasai nem búcsúznak a nyártól, helyette már most terveznek azokkal a desztinációkkal, ahol a hazánkban jellemzően hidegebb évszakok alatt is megtalálhatják a nyár élményeit és élvezhetik a napsütés melegét!