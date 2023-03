Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. március 5.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2023. március 5.

Névnap

Adorján, Adrián

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378.97 Ft

CHF: 380.63 Ft

GBP: 429.19 Ft

USD: 356.34 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2023. március 4.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 4, 44, 48, 73

Joker: 080352

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 52 db

3-as találat: 3663 db

2-es találat: 92827 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10550 Ft

MOL: 2662 Ft

RICHTER: 7800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.03.06: Átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Hazánk déli felén több, másutt kevesebb helyen valószínű csapadék. Zöme eső lesz, de főként északon, illetve a hegyekben néhol havas eső, hó is hullhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország nagy részén -5 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 4 és 9 fok között alakul, de délen 10, 11 fokot is mérhetnek.

2023.03.07: Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hazánk déli felén több, északon kevesebb helyen várható csapadék, zömében eső. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, az északi országrészben néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 9, délen 10, 12 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az élénk légmozgás hatására várhatóan kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.03.05. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. (2023.03.05)

Akciók

