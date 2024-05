Megújult streamingszolgáltató indul el Magyarországon: ez lesz a neve, már nagyon készülnek

Az eddig jól megszokott HBO-s tartalmakat, dokumentumfilmeket és még sportot, köztük a nyári olimpiát is nézhetjük majd egyetlen szolgáltatásban.

Holnap, május 22-én hivatalosan is Max néven lesz elérhető az HBO Max nevű streamingszolgáltató. Ennek az a különlegessége, hogy három szolgáltató is egyesül: az HBO Maxot, a discovery+ szolgáltatást és az Eurosportot egyesítve kínál kiemelkedő nézői élményt.

Utóbbival kapcsolatban jó hír a sportbarátoknak, hogy a július végén induló párizsi olimpiaát is lehet majd ezen keresztül követni. Emellett a dokumentum-műsorok rajongói is jól járnak, hiszen a Discovery+ tartalmai, meg persze az HBO Maxon "tartott" eddigi filmek és sorozatok is megtalálhatóak lesznek rajta.

Induláskor a Max különböző havi és éves előfizetési csomagokat kínál majd, továbbá egy Sport kiegészítőcsomagot, amely bármelyik alapcsomaghoz megvásárolható. A 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok összes élő és on-demand közvetítése minden alapcsomagban benne lesz.

Standard csomag:

A felhasználók egyszerre 2 eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom Full HD felbontásban lesz elérhető.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 30 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez.

Párizs 2024 a csomag része

minden országban elérhető lesz

Magyarországon a havi díj: 2 790 Forint

Prémium csomag:

A felhasználók egyszerre 4 eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom elérhető lesz Full HD vagy 4K felbontásban, illetve Dolby Atmos hanggal, ahol ez rendelkezésre áll.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 100 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez. (Korlátozásokkal.)

Párizs 2024 a csomag része

minden országban elérhető lesz

Magyarországon a havi díj: 3 890 Forint

Sport kiegészítőcsomag: