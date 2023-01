Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 24.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2023. január 24.

Névnap

Timót

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.05 Ft

CHF: 393.92 Ft

GBP: 449.81 Ft

USD: 362.96 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 11500 Ft

MOL: 2676 Ft

RICHTER: 8365 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.25: Többfelé napközben is megmaradhat a rétegfelhőzet, illetve számítani kell pára-, ködfoltokra is. Emellett helyenként hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A nap második felében vastagabb fátyolfelhőzet is ránk húzódhat. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként előfordulhat szitálás, ónos szitálás, hószállingózás. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Hajnalban általában -5, +2, kora délután 1, 6 fokot mérhetünk.

2023.01.26: Nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás idő valószínű, ködfoltokkal. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, havazás, néhol havas eső, eső. Az északi, északnyugati szél többnyire mérsékelt lesz. A minimum-hőmérséklet általában -5 és +2, a maximum 0 és +5 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Továbbra is kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.01.24. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2023.01.24)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!