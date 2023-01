Nyugdíjasok, figyelem! Fontos levél érkezik még januárban: sok pénzről van szó, dönteni kell

Január végéig minden banki ügyfélnek, így a nyugdíjasoknak is meg kell kapniuk bankjuktól azt a díjkimutatást, amelyben a pénzintézet részletesen levezeti az elmúlt év számlavezetési költségeit. Ha ez a kezünkben van, akkor indulhat a matek! Mutatjuk, milyen ajánlatokkal kecsegtetik a bankok az időseket, és mi a teendő akkor, ha olcsóbb (akár ingyenes) számlacsomagra akarnának váltani. Sokan azonban még mindig a postást várják, pedig egy bankszámlának számos előnye van a készpénzhez képest: az ő teendőiket is összeszedtük, ha cikkünk után mégis úgy döntenének, hogy utalással kérik a nyugdíjuk kifizetését.

Egy héten belül a magyar számlatulajdonosoknak, így a nyugdíjasoknak is meg kell kapniuk a banktól azt a szabványos szerkezetű díjkimutatást, amely összegzi az elmúlt év minden költségét, díjtételt, amely a számlavezetéshez kapcsolódik. Így az időseknek is láthatóvá válnak azok a költségek, amiket a havi számlakivonatukon valószínűleg nem követnek figyelemmel minden hónapban, kiderül, valójában mennyit is fizetnek a bankszámlájukért.

Alábbi cikkünkben összeszedjük, milyen lehetőségei vannak azoknak az időseknek, akik magasnak találják banki költségeiket, és talán azoknak is meghozhatjuk a kedvét a számlanyitáshoz, akik eddig ódzkodtak tőle, még mindig a postástól veszik át a járandóságukat, készpénzben. A leggyakoribb érv a nyugdíj számlára történő utalása ellen az, hogy a bankszámlavezetés sokba kerül, ám, mint alább látni fogjuk, ez nem feltétlenül igaz!

A bankoktól távol maradó idősek azt hiszik, hogy ezzel a lépéssel spórolhatnak valamennyi pénzt, de ez egyfelől nem igaz, hiszen a készpénznek is van ára, másrészt eltörpül a bankszámlára utalt nyugdíj előnyei mellett!

Elég csak arra gondolni, hogy a bankszámlán lévő pénz nem szakad el, nem sérül meg, és még a mosógépben sem mossuk ki véletlenül, ha a zsebünkben marad. Emellett az elektronikus pénz nem kallódik el, sőt, sokkal nehezebb ellopni, mint a készpénzt: egy betörés alkalmával például a párnacihában, szekrényben rejtegetett pénznek szinte biztosan lába kél, hiszen a tolvajok is tudják, hol kell keresni. Ezzel szemben, ha a bankkártyánk eltűnik, azt egyszerű letiltatni és igényelni egy újat - így akár az összes spórolt pénzünk is megmenekülhet.

Az sem utolsó szempont, hogy ha bankszámlára kérjük a nyugdíjat, akkor az jóval előbb érkezik meg, mintha a postás hozná ki.

Arról nem is beszélve, hogy a boltban például a bankkártyás fizetés sokkal gyorsabb és egyszerűbb, mint a készpénzes, és az apróval sem kell bajódni. Ha pedig valakinek szeretnénk adni egy bizonyos összeget, azt is szinte azonnal megtehetjük egy átutalással - szó szerint pár másodperc alatt átmegy a másik fél számlájára a pénz, és ugyanilyen gyorsan lehet fogadni mástól is.

A sárga csekkekkel sem kell a postára rohangálni, egyszerűen be lehet fizetni a rezsit csoportos beszedési megbízások segítségével - vagy ha mégis fizikai csekket kapunk, az is befizethető az internetbankon keresztül.

Akkor sincsen baj, ha mégis készpénzre lenne szükség, hiszen minden hónapban 150 ezer forint erejéig - maximum két részletben - díjmentesen lehet pénzt felvenni az ATM-ekből. Oké, a további pénzfelvételek pénzbe kerülnek, de okosan számolva ezeket el is lehet kerülni.

Nem bombázzák külön ajánlatokkal az időseket

A Pénzcentrum bankszámla kalkulátorában megnéztük, hogy milyen ajánlatokkal csábítják a bankok az időseket: havi 200 ezer forintos számlára érkező összeget állítottunk be, amit nyugdíj formájában kap az idős tulajdonos. Az első, ami meglepő, hogy az öt legjobb ajánlat között nem is volt kifejezetten nyugdíjasoknak kitalált csomag.

Az első, kifejezetten időseknek szóló ajánlat az Erste Banktól jött, ám, mint az összevetésből kiderült, vannak ennél olcsóbb ajánlatok is. Viszont, ha valaki nem szerene a mobilappok értesítőivel bajlódni, az a bank honlapja szerint ennél a csomagnál kedvezményesen választhatja az SMS-es tranzakciós értesítőket. Ennek összes havi költsége a kalkulátorunk szerint 1122 forint az első és a második évben is.

Nulla forintból is meg lehet úszni!

De nézzük az öt legjobb ajánlatot! Azok az idősek, akik nem riadnak vissza a mobilbankolástól, akár nulla forintból is megúszhatják a számlavezetést, hiszen az SMS értesítésekkel szemben a mobilra küldött értesítő nem kerül pénzbe. Így például a CIB ECO Bankszámla az első két évben 0 forintba kerül havonta. Ugyanúgy teljesen 0 forintot számláznak ki az UniCredit Bank Partner Aktív Zéró Csomagjában, ha kizárólag a mobilbankot, appos értesítőket használja az ügyfél.

Ezektől nem sokkal marad el a Gránit Bank ajánlata sem: a Digitális számlacsomag (szintén mobilappos értesítésekkel) az első évben havi 133 forintba kerül, a másodikban pedig 249-be. Érdemes megnézni a Raiffeisen Bank ajánlatát is: a Díjnyertes Számla nevű csomagjuk költsége az első évben 0 forint, a másodikban pedig havonta 491 forint. A top 5-be belefért még a MagNet Bank Házhozszámla nevű csomagja, ami mobilappos értesítésekkel az első két évben 260 forintba kerül havonta.

Amellett sem szabad elmenni, hogy a legtöbb banknál már online is lehet számlát nyitni, nem kell a fiókokba mászkálni, szóval, ha okosan választunk, akkor még egy gonndal kevesebb!

Azoknak az időseknek sem kell lemondani az olcsóbb bankolásról, akik már rendelkeznek számlával. Ha például a kalkulátorunkban találnak olcsóbb ajánlatot, akkor nyugodt szívvel válthatnak pénzintézetet. Nem kell félni, nem bonyolult a dolog. Az egyszerűsített, aza “egyablakos" bankváltás legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét pénzintézetbe bemenni ügyet intézni, elég azt felkeresni, ahol új számlát akarunk nyitni. A további adminisztrációt pedig az új és a régi bankunk rendezi egymás között. Az egész folyamat nagyjából 13 munkanap alatt zajlik le, az alábbi lépésekben:

Megnyitjuk a választott bankban az új számlát - ha időpontot foglalunk, ez maximum egy órát vesz igénybe.

Ezzel egyidőben beadjuk a számlaváltási meghatalmazást az új szolgáltatónak - ez alapján fogják a bankok átvezetni a csoportos beszedésekre és a rendszeres átutalásokra vonatkozó adatokat.

A választott bank jelzi az igényt a régi bank felé - ez legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe.

A régi szolgáltató átadja a szükséges adatokat a választott pénzintézetnek - ez maximum 5 munkanapot vesz igénybe.

Ha ez megtörtént, akkor az új szolgáltatónál megnyílik a számla.

Az új bank rögzít minden adatot, és egyeztet, ha erre van szükség - ez további 5 munkanapot vesz igénybe.

A régi számla lezárása - 1 munkanap.

Hogy kell bankszámlára kérni a nyugdíjat?

Ha valaki a fentiek alapján úgy döntene, hogy nyit egy bankszámlát, és a jövőben inkább oda kéri a nyugdíját, annak nincs bonyolult dolga.

Ehhez ugyanis a számlanyitás után elengendő a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál bejelenteni az igényt, a szükséges nyomtatványt itt lehet megtalálni.

Ezt postai úton, kitöltve és aláírva kell beküldeni a Nyugdíjfolyósítónak a 1820 Budapest címre. Van lehetőség online Ügyfélkapus ügyintézésre is, amihez ezt az űrlapot kell az interneten kitölteni és beadni, persze, csak ha már rendelkezünk regisztrációval.

Fontos tudni, hogy ha az ellátást valamely pénzintézethez folyósítják, a lakcím (tartózkodási hely) változását - a levélküldemények kézbesíthetősége érdekében - a nyugdíjfolyósítónak be kell jelenteni. A nyugdíjasoknak figyelniük kell arra is, hogy más (például gyermek, unoka, családtag, stb.) számlájára nem kérhetik nyugdíjuk utalását, ez csak saját- vagy társszámlára lehetséges.