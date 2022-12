Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. december 17.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. december 17., szombat.

Névnap

Lázár, Olimpia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 406.26 Ft

CHF: 410.62 Ft

GBP: 465.74 Ft

USD: 383.21 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. december 16.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 14, 15, 20, 47



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 10 db

4-es találat: 38 db

3+2-as találat: 11 db

3+1-as találat: 475 db

2+2-es találat: 268 db

3-as találat: 1168 db

1+2-es találat: 1561 db

2+1-es találat: 7240 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10390 Ft

MOL: 2616 Ft

RICHTER: 8865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.12.18: Nagyrészt gyengén felhős, napos idő várható, de főleg éjjel, reggel rétegfelhős, párás, ködös körzetek is lehetnek. Estétől nyugat felől fátyolfelhők is érkezhetnek. Számottevő csapadék nem valószínű, de elvétve előfordulhat hószállingózás. Helyenként megélénkül az északkeleti, majd a Dunántúlon a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, havas részeken jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul.

2022.12.19: Általában fátyolfelhős idő valószínű hosszabb-rövidebb szűrt napos periódusokkal. Főleg éjjel, reggel rétegfelhős, párás, ködös körzetek is lehetnek. Számottevő csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél. Hajnalban általában -9, -3 fokot mérhetünk, de a kevésbé felhős, szélvédett, havas részeken hidegebb is lehet. Kora délután -4, +4 fok valószínű, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az élénk, erős légmozgás hatására kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.12.17. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő beáramlása, így egyre inkább hidegfronti hatás lesz tapasztalható, ami szombaton is kitart. Az arra érzékenyeknél fejfájást, koncentrációzavart, vérnyomás-ingadozást okozhat. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2022.12.17)

Akciók

