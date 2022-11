A hetes üdüléseknek befellegzett? Így fogunk nyaralni a jövőben az előrejelzés szerint

Az elmúlt években megváltoztak az utazási szokások, amit mutat az is, hogy egyre többen választják a két-három napos, rövid külföldi vagy belföldi utakat, illetve a jó ár-érték arányú kikapcsolódást. Egy friss elemzés szerint az emberek előnyben részesítik, ha az ajánlat rugalmasan alakítható, és ha a program lemondása nem jár jelentős pluszköltséggel, ezen túlmenően fontos a megfelelő ár-érték arány, így a felhasználók 84 százaléka továbbra is az akciókat kínáló oldalakon keresi a szolgáltatásokat, mert úgy gondolják, hogy itt találkozhatnak a legkedvezőbb árakkal.

A mintegy félmillió felhasználóval rendelkező, az interneten főként élményszolgáltatásokat kínáló, piacvezető Bónusz Brigád közleménye szerint jellemzően azok az utazások népszerűek, amelyek rövidek, gyors feltöltődést és programokkal teli napokat kínálnak: belföldön a legnépszerűbbek a jakuzzis vagy sörfőzdelátogatással egybekötött hosszú hétvégék, a két-három napos pihenések. Az idei év legkeresettebb belföldi útja egy inárcsi pihenés volt, míg második helyen a Balaton-felvidéken található Kapolcs meglátogatása végzett. Kedvelt úti cél volt Bük, Szilvásvárad és Gyula is.

A külföldi utak közül az elmúlt egy évben a legnépszerűbb egy egyéjszakás pihenés volt a Plitvicei-tavaknál. A második helyen egy arab-félszigeti nyolcnapos nyaralás végzett, majd a kétéjszakás, a szomszédos országokba szóló utazások következtek, egy wellnessezés és egy autómúzeum-látogatás.

Az utazások mellett népszerűek a néhány órás belföldi feltöltődések is. A legkedveltebb élmények mindegyike vízhez kötődik, a legnépszerűbb például egy dunai, vacsorával egybekötött városnéző hajózás volt, majd egy balatoni vitorlázás és egy Tisza-tavi repülés volt a legkeresettebb 2022-ben.

Az elemzés szerint a pénzügyi tudatosság is terjedőben van: a társaság idei abszolút legnépszerűbb bónusza az ajándékkártya, ami azt mutatja, hogy az emberek már nem akarnak felesleges, nem vágyott dolgokat adni a másiknak.

Az online kuponos-bónuszos kereskedelmi szolgáltatási modellt a kétezres évek eleji gazdasági válság hívta életre, népszerűsége azóta is töretlen. A korábbi statisztikai adatok szerint Magyarországon az online vásárlók átlagéletkora 44 év, azonban folyamatosan növekszik, ezért az 55 év felettiek által generált forgalom is egyre nagyobb potenciált jelent az online kereskedelem számára. A GKID adatai szerint azok száma, akik aktívan interneteznek és online vásárolnak is, 3,7 millió: ők évente átlagosan 19-20 alkalommal vesznek terméket és szolgáltatást az interneten. A Bónusz Brigád felületein mintegy 500 ezer regisztrált felhasználó van, és a tavalyi adatok szerint közülük decemberben napi 10 ezer, más hónapokban napi 4-7 ezer az aktív vásárlók száma, akik főként ajándékokat és élményszolgálatásokat vesznek.

