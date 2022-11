Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. november 16.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2022. november 16., szerda.

Névnap

Ödön

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 409.42 Ft

CHF: 419.36 Ft

GBP: 465.95 Ft

USD: 394.36 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 10495 Ft

MOL: 2618 Ft

RICHTER: 8190 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.11.17: Vékonyodik, többfelé felszakadozik a felhőzet, majd délutántól egy melegfront magasszintű felhőzete érkezik nyugatról. Reggelig szórványosan fordulhat elő csapadék keleten, délkeleten. Napközben helyenként alakulhat ki zápor. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

2022.11.18: Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon csapadékzónája éri el hazánkat délnyugat felől, amiből egyre többfelé várható eső, zápor. Elsősorban a hegyvidéki tájakon havas eső, a hegycsúcsokon havazás is előfordulhat, de kisebb valószínűség mellett az északkeleti harmadban - a határ mentén - is megtörténhet a halmazállapot-váltás. A délkeleti, majd a keleti, északkeleti szél jobbára mérsékelt marad, de időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de az eleinte még kevésbé felhős északkeleti országrészben -1 és -5 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 11 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Kezdetben még az egészségügyi határérték közelében alakulhat a PM10 pillanatnyi koncentrációja, majd szerdán napközben csapadékzóna érkezik, melynek hatására javuló tendencia valószínű a levegőminőségben. Napi átlagban kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.11.16. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött képződő ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2022.11.16)

Akciók

