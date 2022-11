Fájdalmasan drága lett a ruházkodás 2022-re: ezek a magyar férfiak jártak a legrosszabbul

Ahogy jön a hideg, egyre többen szeretnénk melegebb ruhákra váltani, azonban egy rendesebb farmernadrág, esetleg egy kötött pulóver, nem beszélve a tisztességes télikabátról bizony hatalmas anyagi terhet jelenthet. A KSH adatai szerint egyébként összességében a férfiak ruházkodása drágult meg nagyobb mértékben egy év alatt. Ráadásul sok esetben már a turizás sem megoldás, mint megtudtuk, már a használtruhák ára is teljesen elszállt.

Télikabát, cipő, vastag pulóver – érkezik a tél, sokan pedig úgy spórolnának a fűtéssel, hogy melegebben öltöznének fel a hideg ellen. Azonban aki idén szeretne ruhát vásárolni, esetleg nagyobb tételen gondolkodik, mint egy télikabát annak jócskán zsebbe kell majd nyúlnia, mert a drágulás a ruházati cikkeket is utolérte.

Katasztrófálisan elszálltak az árak a magyar üzletekben. Az átlagos magyar vásárló a legjobban az élelmiszerek árának emelkedését érzékeli a boltokban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által nyilvánosságra hozott adatok szerint szeptemberben 21,1 százalék volt az általános éves infláció. A fogyasztói árak ráadásul az előző hónaphoz képest is 2 százalékkal nőttek.

Nem csak az élelmiszerek ára szállt el az egekbe, hanem bizony annak is zsebbe kell nyúlnia, aki ruházati cikkeket vásárolna. Bár itt korábban még alternatívaként működhetett a használtruha vásárlás, jelenleg vannak olyan üzletek, ahol még ez is drága. Korábban írtunk arról, hogy már a használtruha üzletekben is elszálltak az árak.

Egy TikTok videóból derült ki, hogy a Magyarországon igen népszerű használtruha üzletben elég borsos áron címkézik fel a ruhákat. Egy kabát 13 ezer, egy pulóver 8 ezer, egy pár használt cipő 7 ezert forintba kerül. Korábban a legszegényebbek jártak főleg használtruha boltokba, de ezeket az árakat egyre nehezebb megfizetni. Egy komolyabb leárazásnál, ennél sokkal olcsóbban lehet hozzájutni új termékekhez is akár.

Ennyivel drágultak a ruhák egy év alatt

De mennyibe is kerülnek az új termékek? A KSH adatai alapján megnéztük, az elmúlt években hogyan változtak egyes ruházati cikkek árai. A férfi átmeneti kabát 14,6 százalékkal került többe októberben, mint egy évvel korábban, 2020-hoz képest pedig 17,7 százalék az áremelkedés - magyarul ez az inflációs szint alatt maradt.

Ahogyan a férfi bőr félcipő is, amely 15,3 százalékkal drágább most, mint egy éve, 2020-hoz képest pedig ennél kevesebb, 14,7 százalékos a drágulás. A szabadidőcipő két évvel ezelőtt ötödével került kevesebbe két éve, mint manapság, 2021 októberéhez képest pedig 14,1 százalékkal emelkedett az ára.

A férfi hosszúujjú ing hozzávetőleg az infláció szintjével drágult meg egy év alatt (20,36%), 2020 októberéhez képest pedig már negyedével kerül többe. A farmernadrág is lassabban drágult, mint az általános infláció, egyetlen év alatt 16 százalékkal emelkedett az ára a boltokban, két évvel ezelőtt pedig még majdnem 20 százalékkal olcsóbban lehetett megkapni.

A női ruhák sem úszták meg a drágulást, a KSH által vizsgáltak közül a legnagyobb ütemben a műbőr szandál ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 21,8 százalékkal, két évvel ezelőtthöz képest pedig mát 45,6 százalék a drágulás ennél a terméknél.

A legkevésbé a kabát ára ment fel, 10 százlék alatti drágulást produkált egy éven belül, de még 2020-hoz képest is csak 13,4 százalékkal került többe októberben a ruhaaüzletekben - már ennek is örülni kell! A férfiak kabátja, mint fentebb látható, jóval sebesebben emelkedett.

De úgy összességében a vizsgált női ruhák kisebb mértékben drágultak, mint a férfi darabok: a farmer például 12,3 százalékot drágult egy év alatt (a férfi változat, mint fentebb említettük, 16-ot), 2020-hoz képest is csak 16-tal kerül többe a boltokban, mialatt a férfi farmer majdnem 20-szal.



A félcipő esetében is a nők javára dönt a mérleg, az csak 12,3 százalékkal kerül többe, mint egy évvel korábban (a férfiaké 15,3-al drágult), és erre a termékre is igaz, hogy nagyjából két év alatt ment fel olyan mértékben az ára, mint a férfi modellé.

Pulóverből csak női verziót mér a KSH, ez 13,7 százalékkal drágább manapság, mint 2021-ben volt, és két évvel ezelőtthöz képest is csak 15-tel ment fel az ára.

Ezeken felül még a gyermekcipő árváltozásait is figyelemmel kíséri a KSH: ez egy év alatt 9,6 százalékot drágult, 2020 októberéhez képest 15-öt - úgyhogy hozzávetőleg követi a női darabok trendjét.

Összességében tehát a magyar férfiak ruházkodási költségei emelkedtek a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben, ám sok örömre a nőknek, és a kisgyerekeknek sincs oka.



Ez csak a nagy átlag!

A hazai ruházati üzletekben körülnézve érzékelhetjük, hogy a KSH valóban az országos átlagot közli, legalábbis egy gyors keresés után szeretnénk inkább a statisztikai hivatal butikjában vásárolni, ha van ilyen. Ugyanis a boltokban a közölteknél jóval hajmeresztőbb árak fogadhatnak bennünket. Az egyik hazai sportszerüzlet polcain ugyanis a kabátok 17 ezer forintnál kezdődnek, azonban egy valamire való, vastag télikabátért akár 34 000 forintot is elkérhetnek. Ha pedig vastagabb pulóvert szeretnénk, esetleg téli cipőt, úgy ezek további 10-20 ezer forintos kiadást is jelenthetnek.

Nem csoda így, ha rengeteg használtruha üzlet nyílik országszerte: akadnak olcsóbb kategóriás, "turkálós" változatok, vállfás válogatók, sőt, extravagáns vintage üzletek is. Utóbbiakból a ruhákat már nem csak a magyarok viszik, hanem bizony a külföldiek is vásárolnak.

Korábban egyébként a használt ruhák beszerzéséről és árusításáról a RongyÁsz nevű vállalkozás is beszélt lapunknak, akik átlagosan 200 000 kiló ruhát adnak el évente. A cég ügyvezetője elmondta, hogy a koronavírus alatt visszaesést tapasztaltak. A brexit pedig szintén kihat az üzletre jelentős mértékben, mivel a beszerezhető áru mennyiség csökkenésével párhuzamosan a minőség is romlott, valamint a beszerzési árak is jelentősen drágultak. Ezen felül megjelent a vám, és kezelési költségek. A bonyolultabb szállítási folyamatok miatt a fuvardíjak is jelentősen emelkedtek