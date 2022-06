Ki vannak éhezve a magyarok a külföldi nyaralásra: ez az ország a kedvenc az árak ellenére is

Az infláció, az euróárfolyam drasztikus emelkedése és az elszabadult üzemanyagárak miatt alaphangon 5-10 százalékkal drágultak idén a nyaralások. A szolgáltatók még a háború kirobbanása előtt képezték az áraikat, így kénytelenek voltak tovább emelni a díjakon, hogy ne sodorják magukat, és az utasokat bajba. A szakértők szerint ennek ellenére is ki vagyunk éhezve a külföldi utakra: a favorit idén Görögország, Bulgária iránt viszont bezuhant a kereslet a szomszédban zajló fegyveres konfliktus miatt.

Mint minden más szolgáltatást és terméket, úgy az utazási szektort is elérte a drágulás, amit ebben a szegmensben több tényező fűt egyszerre: az immár 10 százalék feletti infláció, az elmúlt pár hónapban 10 százalékot gyengülő forint és ehhez kapcsolódóan devizák keresztárfolyamai, valamint a buszos túrák esetében az üzemanyagárak 60-70 százalékos!! emelkedése.

Zsebők Tamás, a Zseppelin Utazási Iroda irodavezetője elmondta, ezen tételek együtt túlmutatnak azon, amit életszerű és ésszerű határok között át tudnak vállalni az utazási irodák.

Az utazásszervezők legkésőbb 2022 januárjában összeállítják a programjaikat és leképzik az árakat annak érdekében, hogy március elején megkezdődhessen az értékesítés a szezonra. Mivel a gazdaságra komoly negatív hatást gyakorló háború csak február végén robbant ki, ezzel senki nem kalkulált még akkor, nem lehetett előrevetítetni, hogy ilyen mértékű infláció lesz, hogy a forint a történelmi mélyponthoz közelít, és hogy az üzemanyagárak az egekbe szöknek

– magyarázta. Az utazási szakértő úgy folytatta, a turizmusra gyakorolt negatív hatásokat nem láthatta előre az ember, és aki most nem emel árat, az nemcsak a cég jövőjét teszi kockára, de ezzel az utasait is potenciálisan veszélybe sodorja.

Már nem a Balaton az új külföld

Zsebők Tamás kérdésre válaszolva elmondta, mivel az utazási szektor meglehetősen összetett, a drágulás mértékét is nehéz egzaktan meghatározni, de megközelítőleg 5-15 százalékos áremelésről beszélhetünk a nyaralások esetében.

Ahogy elszálltak az üzemanyagárak, úgy nőttek a fuvarköltségek is, ami azt jelenti, hogy a hosszabb autóbuszos utazásoknál nagyobb mérték áremelésre kell számítania a turistáknak. Ez azzal magyarázható, hogy a nagy mértékű autóbusz megtett távolságok a nagy mértékben drágult üzemanyag árak miatt nagyobb áremelést indikálnak a részvételi díjban kisebb mértékben részt vállaló szállásárak mellett

– fogalmazott. A szakértő úgy értékelt, a Balaton az új külföld szlogen 2022 nyarán már nem állja meg a helyét. Az utasok visszajelzéséből az olvasható ki, hogy inkább tengerpartra, hegyekbe mennek pihenni, hiszen sok esetben olcsóbban megússzák, mintha itthon foglalnának helyet maguknak másrészről pedig a hosszú covid időszak kihagyása után már mindenki ki van éhezve a külföldi élményekre!

A trendekkel kapcsolatban elmondta, hogy kedvező árfekvésben Görögország továbbra is a favorit, hiszen ár-érték arányban messze magasan viszi a prímet. Aki Olaszországot szereti, az esetlegesen magasabb árak ellenére is oda utazik, a repülős lehetőségek tekintve pedig Törökország a csúcs, azt a szolgáltatási színvonalat ugyanis sehol máshol nem tudják olyan értéken biztosítani, mint ott.

Horvátországtól a tapasztalt drágulások miatt sokan elfordultak, de a megközelíthetőség miatt még így is igencsak népszerű az Adria. A háború miatt az is megfigyelhető, hogy Erdély iránt rendkívüli szinten megcsappant az érdeklődés, ahogy Bulgáriába is csak nagyon kevesen mernek idén menni. Ez nyilván azzal magyarázható, hogy Ukrajnában fegyveres konfliktus zajlik, ami az érintett országokhoz nagyon közel van

– mutatott rá, hozzátéve, hogy míg a koronavírus-járványnak a belföldi turizmus volt valamilyen szinten a nyertese, a háború esetében viszont nincsenek olyan úti célok, amik a kialakult helyzetből profitáltak volna.

A Zseppelin Utazási Iroda irodavezetője végezetül beszélt arról is, autóbuszos körutazásaik iránt kiemelkedően magas volt mind húsvétkor, mind pünkösdkor az érdeklődés, szinte minden túrájuk telt házas volt, és a foglalási számok a nyári időpontjaikra is dinamikusan emelkednek.

Felhívta rá a figyelmet, hogy az ultra last minute utak korszaka már lejárt, az utazásszervezők az előfoglalási kedvezményekkel próbálják meggyőzni az utasaikat, amivel mindenki jól jár. Éppen ezért mindenkinek azt tanácsolja, hogy aki nyáron utazni szeretne, mielőbb foglaljon annak érdekében, hogy ne maradjon le a legjobb ajánlatokról, az utolsó pillanatokban ugyanis már nem fog visszautasíthatatlan akciókkal találkozni.

A biztonság mindenki számára kiemelt fontosságot érdemel az elmúlt évek viszontagságai miatt, ezért túl azon, hogy az utazás elengedhetetlen feltétele az érvényes utazási biztosítás megléte, mindenki számára az egyik legfontosabb szempont az anyagi biztonság! Ez természetes! A mai világban a legnagyobb érték a biztonság és a kiszámíthatóság, mely okból kifolyólag az irodavezető hangoztatta:

Az utas akkor van a legnagyobb biztonságban, ha magyar székhellyel és engedéllyel rendelkező utazási iroda szolgáltatásait veszi igénybe

– zárta Zsebők Tamás.