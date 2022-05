Ha unod már a Balatont: 5 filléres belföldi úti cél, akár rossz időben is

A járványhullámok végével idén végre újra a 2019. évi rekord látogatottságot érheti el a hazai kisvasutak forgalma. A Hello Vidék felkeresett néhány kisvasutat, hogy megtudják, milyen szezonra számítanak és milyen fejlesztésekkel várják vendégeiket.

A koronavírus járvány idején jelentősen növekedett az erdőkbe látogatók száma. A Hello Vidék erdőgazdászokat kérdezett arról, hogy milyen szezonra számítanak az erdei kisvasutak esetében. Az erdőjárók Kemencére, Hortobágyra, Börzsönybe vagy akár Lillafüredre is ellátogathatnak, ha már unják a Balatont, és nem alkalmas az időjárás a fürdőzésre.

A Hello Vidék nem csak az általános tudnivalókat gyűjtötte össze az erdei kisvasutakról, de azt is, hogy az elmúlt időszakban hol került sor felújításra. Ráadásul az idén várhatóan új lehetőségekkel is gyarapodik hazai kisvasutak világa: két, korábban közforgalmat lebonyolító, de már leállított MÁV-kisvasút egy-egy szakaszán, Bugacon (Kecskemét) és Dombrádon (Nyíregyháza) indul el turisztikai hajtánypálya üzem. Itt lábbal hajtós vagy motoros hajtányokkal, vezetett vagy egyéni túrák keretében lehet majd kipróbálni a kisvasúti utazás egy új módját.