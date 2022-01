Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 28.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2022. január 28., péntek.

Névnap

Károly, Karola

Deviza árfolyam

EUR: 356.77 Ft

CHF: 344.05 Ft

GBP: 429.07 Ft

USD: 319.82 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17850 Ft

MOL: 2750 Ft

RICHTER: 8305 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.29: Kezdetben változóan felhős lesz az ég, de már délelőtt vastagodni kezd a felhőzet északnyugat felől. Délelőttig számottevő csapadék nem várható. Délutántól főleg az ország északi, északkeleti felén-kétharmadán szórványosan számíthatunk csapadékra. A havat nyugat felől egyre többfelé havas eső, eső válthatja fel. Az északnyugati szél délnyugatira fordul, helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet döntően -5 és +1 fok között alakul, azonban a kevésbé felhős, szélcsendes, fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 3 és 7 fok között várható, de az északkeleti határnál alacsonyabb értéket is mérhetnek.

2022.01.30: Felszakadozik, csökken a felhőzet, és a felhőátvonulások mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. A nap első felében szórványosan, majd csak néhol valószínű csapadék: zöme záporeső lehet, de az északkeleti megyékben, illetve a hegyekben havas esőre, hózáporra, hódarára is számíthatunk. Nagy területen viharossá fokozódhat a nyugati, északnyugati szél. Az éjszaka első felében -3, +4 fok közé süllyed a hőmérséklet. A csúcsérték 4 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton, nyugaton pedig az enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A szeles időjárás hatására kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.01.28. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2022.01.28)

