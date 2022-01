Itt a BKK nagy bejelentése: újfajta jegyeket vezetnek be, rengetegen várták már ×

A Fővárosi Közgyűlés várhatóan jövő héten dönt az időalapú BKK-jegyek bevezetéséről - közölte a facebookon Balogh Samu. A poszt szerint, ha a közgyűlés elfogadja a javaslatot, az utasok a két új jegytípussal 30, illetve 90 percen belül bárhányszor átszállhatnak, az utolsó járművön pedig korlátlan ideig, akár a végállomásig is utazhatnak majd.

"Az időalapú jegyek bevezetése régi vágya a budapestieknek, hiszen mindenkinek bosszantó, ha néhány megállós utazásokra annyi jegyet kell lyukasztani, ahány járművet használunk. Nem utazik mindenki annyit, hogy érdemes legyen bérletet vásárolni, így számukra az időalapú jegy tökéletes megoldás lesz: egy megadott időn belül annyiszor szállhatnak majd át, ahányszor csak szükséges lesz" - írta posztjában a kabinetfőnök.

Na de hány perces legyen az időalapú jegy?

"A BKK - Budapesti Közlekedési Központ több kutatást is végzett a témában. A kutatások és a közösségi médiás szimpátia-szavazás is azt mutatta, hogy nincs egyetlen megoldás, ami mindenkinek jó. Hiába bőven elég mondjuk egy 60 perces jegy egy egyszerű útra, annyira már nem elegendő egy egyórás út, hogy mondjuk valaki ügyintézésre bemenjen a belvárosba és utána vissza is érjen."

A nagyon különböző utazási igények miatt a BKK javaslata az, hogy a különböző igényeknek megfelelően legyen két különböző időalapú jegy is

- írta. Így döntöttek a 30, illetve a 90 perces jegy bevezetése mellett. Az átlagos utazási idő a BKK adatai alapján egyébként kb. 30 perc átszállással együtt.

"A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten dönthet az időalapú jegyek jogszabályi feltételeiről, a BKK pedig dolgozik a technikai feltételek megvalósításán. Ha minden jól megy, tavasszal már minden budapesti használhatja is az új típusú jegyeket" - írta a kabinetfőnök posztjában: