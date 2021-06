Ezek Fördős Zé kedvenc Balaton-parti helyei: térképen mutatják, hová érdemes betérni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hatalmas fába vágta a fejszéjét a Fördős Zé szakmai vezetésével működő Street Kitchen csapata, amely minden télen és nyáron látványos gasztro magazinnal örvendezteti meg a közönséget. Nyaranta a magazinhoz mellékelt térkép a Balaton környéki vendéglátóipari egységeket mutatta be. A csapat azonban most ennél is tovább ment és a korábbi formátumot lecserélve, a térképet egy 32 oldalas kiadvánnyá bővítette, melyben a Balaton mellett a Dunakanyar és a Velencei-tó 106 kiemelkedő gasztroegységét mutatják be, három térképen.

A nyári magazin mellé a csapat ezúttal egy egyedülálló, 32 oldalas melléklettel erősít, amelyben a Balaton, a Velencei-tó és a Dunakanyar legjobb vízparti gasztrohelyeit mutatják be. Azonban nem ez az egyetlen újdonság. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem csak a magyar tengernél vannak elképesztően jó helyek, ezért az éves ’Felzabáltuk-túránkat’ a Velencei-tóval és a Dunakanyarral bővítettük. Nyakunkba vettük a vízpartokat, és meglátogattuk azokat a helyeket, amelyeket nagyon szeretünk, rengetegen ajánlották vagy olyan nagy népszerűségnek örvend, hogy nekünk is meg kellett győződnünk róla, ide tényleg érdemes betérni – mondta Fördős Zé, akinek a Street Kitchen csapattagjaival együtt mindig óriási élmény a vendéglátóhelyek tesztelése. Érték már meglepetések őket, hiszen volt, hogy a Balaton közelében találták meg az egyik legjobb sushizót vagy épp a Dunakanyarban az egyik legütősebb hamburgerezőt. EZ IS ÉRDEKELHET Drámai vallomás Ördög Nóráéktól: megbánták, hogy megnyitották a kisboltot? Nánásiék arról is beszéltek, hogy nem mindig működik férj és feleség között az együttműködés a munkában. A magazinban a grillkajáktól a nudlis-tészta rovaton keresztül, egészen a fitt kaja receptekig minden megtalálható, amely teljesebbé teheti a nyári gasztroélményt. Azonban nem a május 28-án megjelent magazin az egyetlen újdonság: a legkisebbekre gondolva elindították a KIDS albrandet és az aktívabb életmódot folytatókra és az életmódváltókra is gondoltak. Nekik hoztuk létre a FITT rovatot. Zé azt ígérte, hogy az év második felére is rengeteg újdonságot tartogat a csapattal.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK