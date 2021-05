Megrohamozták a magánlaborokat a magyarok: meddig győzik ezt a tempót?

Sok ország nem fogadja el feltétel nélkül a magyar védettségi igazolványt, ezért az utazni vágyók arra kényszerülnek, hogy PCR tesztet csináltassanak saját költségen. A magánlaborok egyelőre még bírják az extra terhelést, de nyáron ennél is nagyobb rohamra számítanak, bővülniük kell.

Megrohamozták a magánlaborokat az emberek. Az RTL Klub Híradójának kedden több labornál is azt mondták: van hogy hétvégén, és akár éjjel is dolgoznak, hogy időben meglegyenek az eredmények. A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, de PCR tesztet is sokan rendelnek - főleg utazás előtt. Sok helyre ugyanis még mindig nem elég a védettségi kártya. Van olyan labor, ahol nyárra bővítéssel készülnek.