Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. május 1.)

Névnap

Fülöp, Jakab

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 360.05 Ft

CHF: 327.91 Ft

GBP: 413.6 Ft

USD: 299.49 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2021. április 30.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:

23, 27, 34, 40, 43



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 32 db

4-es találat: 43 db

3+2-as találat: 80 db

3+1-as találat: 1152 db

2+2-es találat: 1107 db

3-as találat: 1806 db

1+2-es találat: 5762 db

2+1-es találat: 15306 db



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

BUX index:OTP:MOL:RICHTER:

Május 1. szombat: Kora délelőttig felhős idő lesz, az ország déli felén és északkeleten nagyobb számban, a középső és nyugati megyékben helyenként lehet zápor, egy-egy helyen zivatar. Később csökken a felhőzet, a napsütés mellett főként fátyol- és gomolyfelhők lesznek az égen, de délen vastagabb is lehet a felhőzet. Napközben csak néhol, estétől délnyugat felől újra egyre többfelé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A déli, délnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 27 fok között változik. Késő estére 14, 20 fok közé hűl le a levegő.

Május 2. vasárnap: Éjjel, délelőtt fülledt, párás időre számíthatunk sok felhővel, és sokfelé intenzív záporokkal, zivatarral, nagy területen viharos délnyugati széllel. Délután egy hidegfront érkezik északnyugat felől. Az ország nagy részén ekkor lehet több napsütés, a Dunántúlon azonban átmeneti szünet után ismét kialakulhat eső, zápor. A front mögött egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, viharos lökések estig még előfordulhatnak, a hegyekben 90 km/h körüli lökések sem kizártak. A legtöbb csapadék a nap során északkeleten hullhat, ott területi átlagban is 10-20 mm valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között valószínű, a Fertő térségében mérhetik az alacsonyabb értékeket, és délután északnyugat felől gyors, jelentős lehűlésre számíthatunk.

Május 3. hétfő: A nap első felében még sok felhő lesz az égen, később azonban gomolyosodik és csökken a felhőzet, délután számíthatunk több napsütésre. Csapadékra éjjel, délelőtt a nyugati, délnyugati megyékben, délután inkább északkeleten számíthatunk záporok formájában, de zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél általában élénk, az Észak-Dunántúlon, főváros környezetében erős lesz. Hajnalra 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12, 19 fok közötti értékek várhatók.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadásra is. Ezekkel együtt átmenetileg vizes, csúszós útszakaszok is lesznek. A zivatarokat viharos erejű széllökések is kísérhetik, amelyek iránytartási problémákat okozhatnak. (2021.04.30)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront jellegû tüneteket tapasztalhatunk, többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet, de akár ingerlékenyebbekké is válhatunk. (2021.05.01.)

Akciók

