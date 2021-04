Operatív törzs: terheléses támadást követtek el a vakcinaregisztrációs weboldal ellen

Terheléses támadás érte a vakcinaregisztrációs oldalt, ezért állt le a működés - jelentette be Kiss Róbert az Operatív Törzs tájékoztatóján.

Cikkünk frissül...

A mai napon terheléses támadást követtek el a vakcinaregisztrációs weboldal ellen - jelentette be Kiss Róbert az operatív törzs tájékoztatóján. Az alezredes szerint a receptfelírási rendszert is érintette a támadás, a szakértők már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A támadást felelőtlen emberek követték el, ehhez hasonló támadások más országokban is előfordultak már, tette hozzá az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Hamarosan életbe lép a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának a harmadik fokozata: a védettségi igazolványt fel kell mutatni, ahol kötelező, és erre mindenki fel is szólítható. Valamennyi megnyitott szolgáltatás esetében az a személy, aki nem igazolja a védettség tényét, azt ki lehet zárni az adott szolgáltatásból - sorolta a rendőr alezredes. Csütörtökön 589 ember nem viselt maszkot, 579-en a közterületen szegtek szabályt, 161-en szegték meg a kijárási tilalmat, a korridorokon 76 rendőri intézkedés volt.

Müller Cecília ismertette a napi adatokat, elmondta mára 4,6 millió magyar regisztrált oltásra, 78 százalékuk megkapta már a vakcinát. Jelenleg az AstraZeneca, a Sinopharm és a Pfizer oltóanyagára lehet foglalni időpontot a készlet erejéig. A tisztifőorvos hozzátette: folyamatosan jönnek a szállítmányok, ma példál 324 ezer AstraZeneca is érkezett, amiből első és második körös oltások is lesznek.

Kérem senki ne válogasson az oltóanyagok között, mert csak így lehet elkerülni a fertőzést. Nem lehet tudni, hogyan zajlik le a betegség az adott embernél

- húzta alá Müller Cecília. Elmondta, a Janssen-vakcinák vizsgálata lezárult, így már el is indultak az oltóbuszok a kistelepülésekre. Az egyadagos oltásból 52 800 darab áll jelenleg rendelkezésre. Tágul az olló az aktív fertőzöttek és a gyógyultak között, javulnak az adatok, ami javarészt az oltási programnak köszönhető - sorolta.

A mai napon azért vált elérhetővé a Pfizer-vakcina, mert mégis felhasználhatják a 16-18 éveseknek félretett adagot, mert végül úgy döntöttek, hogy ezt a korosztályt május 10-étől oltják. A fiataloknak már lehet regisztrálni az oltásra.

További változás, hogy az AstraZeneca vakcinának beoltási módozatát megváltoztatják: az alkalmazási előírás lehetőséget biztosít arra, hogy a második adagot 4-12 hétre adják be az első után. 3 hónap hosszú idő, és az élet produkál olyan helyzeteket, amikor az oltakozók szeretnék előbb felvenni a vakcina második adagját. Ezt lehetővé teszik, ha valaki jelzi ezt az oltóorvosának.

A fertőzésen átesettek számára megnyílik a lehetőség, hogy a gyógyulás után már 3 hónapon belül is felvehessék az oltást. Eddig erre legalább 3 hónapot kellett várniuk etikai okokból, mert őket védettnek tekintették. Most az oltóorvossal egyeztetve lehetőség lesz a korábbi oltakozásra.

Ma tart ülést a WHO munkacsoportja, amely a Sinopharm védőoltást vizsgálja, és állásfoglalást is kiadnak róla. Müller Cecília bízik abban, hogy erőteljes és hosszan tartó hatásosságot állapítanak meg. Tegnap hirdették ki azt a határozatot, amely a szociális intézményekben lehetővé teszi a látogatást, az intézmények elhagyását a megfelelő feltételekkel. Erről tájékoztatták az intézményeket is, a hétvégén már lehetőség lesz a bentlakók látogatására a szabályok betartásával.

Az oltás lehetősége továbbra is mindenki előtt nyitott

- zárta a tisztifőorvos.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA